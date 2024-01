Haikyu!: annunciato il capitolo speciale del manga in vista dell’anime

Haikyu! è una delle serie shonen sportive incentrate sulla pallavolo più amate degli ultimi anni. E il manga si è concluso ormai da quasi quattro anni, ma quest’anno i fan riceveranno una gradita sorpresa. Questo è collegato al ritorno della serie animata, prevista nel giro di pochi mesi. Haikyu! concluderà infatti la sua seria anime con due film, il primo dei quali sarà pubblicato a febbraio di quest’anno. Quindi, per celebrare questo evento, un nuovo rapporto ha confermato che il manga di Haikyu! tornerà nel 2024 con un capitolo speciale.

L’informazione arriva direttamente da Shueisha, che ha annunciato i piani di Haikyu. Si scopre che il mangaka della serie, Haruichi Furudate, tornerà a disegnare il manga nel giro di pochi giorni. La prossima settimana, un capitolo di Haikyu sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump. Sarà di 16 pagine e lo speciale pubblicizzerà il ritorno dell’anime.

Per quanto riguarda i due progetti anime, la pandemia di COVID-19 aveva posticipato la data di uscita della quarta stagione. Da allora, non ci sono state novità o aggiornamenti. Non molto tempo fa, il comitato di produzione dell’anime ha confermato che Haikyu era tutt’altro che finito e che mirava a chiudere i battenti con due film. I film canonici adatteranno gli archi finali del manga sportivo di Furudate e il primo a debuttare sarà Haikyu the Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump.

Al momento non ci sono informazioni sul titolo e sulla data di uscita del secondo film, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Haikyu! è un manga spokon basato sulla pallavolo con spaccati di vita che ruota attorno al protagonista Shoyo Hinata. Ispirandosi a un giocatore di pallavolo professionista di piccola statura, Hinata crea una squadra di pallavolo nel suo ultimo anno di scuola media. Sfortunatamente la squadra si trova contro la squadra del “Re del campo” Tobio Kageyama nel loro primo torneo e inevitabilmente va incontro a una schiacciante sconfitta. Dopo questa esperienza, Hinata giura di superare Kageyama e con il suo ingresso al liceo, il protagonista si unisce alla squadra di pallavolo per poi scoprire che si è unito anche Tobio.

