Jujutsu Kaisen: chi vincerebbe tra Rika e Sukuna? Lo dice Akutami

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta preparando a uno degli scontri più importanti e imperdibili di sempre. Dopo il finale della seconda stagione, Jujutsu Kaisen è andato avanti con scenari al cardiopalma nel manga. E recentemente, la serie ha confermato che Sukuna è attualmente il nemico da battere, dato che ha vinto contro Satoru Gojo. Ma chi potrebbe essere al livello di Sukuna? In un aggiornamento recente, il mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, aveva già anticipato come sarebbe andato a finire uno scontro tra Sukuna e Rika.

L’informazione risale a qualche anno fa, presente su una guida di Jujutsu Kaisen. Qui Gege Akutami aveva condiviso alcune curiosità sui suoi personaggi, tra cui Rika Orimoto. Cogliendone l’opportunità, i fan hanno fatto diverse domande sul manga, e un lettore ha pensato di chiedere chi fosse più forte tra Sukuna e Rika.

Gege Akutami ha ammesso che Sukuna era il più forte dei due. Ma questa sua affermazione non significa che Sukuna vincerebbe necessariamente in uno scontro con Rika. La Regina delle Maledizioni è forte, ma è sempre necessario avere qualcosa di più del semplice potere dalla propria parte. Tuttavia, Sukuna è consumato dalla battaglia e la sua pura sete di sangue lo rende un avversario molto difficile per Rika.

In base agli ultimi eventi mostrati nel manga, è difficile immaginare uno scenario in cui Rika esca vincitrice da uno scontro contro Sukuna. Tuttavia, Akutami potrebbe sorprendere i fan in qualche modo. Dopotutto Yuta rimane una carta vincente e il suo legame con Rika lo rende una delle minacce più temibili per tutti, persino per Sukuna. Yuta ha debuttato per prima volta sul grande schermo nel lungometraggio Jujutsu Kaisen 0 ma con gli episodi finali della seconda stagione, i fan hanno potuto rivederlo in azione. Infatti lo stregone di grado speciale non solo sarà di nuovo in azione nella terza stagione dell’anime, ma avrà un ruolo centrale.

Dopo gli eventi disastrosi che hanno portato all’incidente di Shibuya, Yuta sarà colui che dovrà giustiziare Yuji, colpevole secondo le autorità di aver raso al suolo gran parte di Shibuya. La terza stagione di Jujutsu Kaisen adatterà gli eventi del Culling Game e al momento non ci sono dettagli o informazioni su una possibile data di uscita.

