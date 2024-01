Dragon Ball Super: Goku è pronto a diventare il prossimo Dio della Distruzione?

Il capitolo 101 di Dragon Ball Super è sicuramente molto atteso tra i fan della serie. Infatti il capitolo precedente oltre a segnare un record importante con il centesimo capitolo, ha anche concluso l’adattamento degli eventi mostrati nel film. Adesso Toyotaro è pronto per introdurre ai fan alcune novità che attendono da diverso tempo. Con il capitolo 101 di Dragon Ball Super infatti i lettori hanno rivisto Gohan Beast, ma anche di nuovo Goku, Vegeta e Broly sempre impegnati sul pianeta di Beerus. Molti avrebbero pensato che Vegeta sarebbe stato il prossimo a diventare il Dio della Distruzione dell’Universo 7. Ma pare che Beerus abbia in mente un altro guerriero.

L’arco che ha preceduto gli eventi di Super Hero, ossia quello di Granolah il Sopravvissuto, vedeva il Principe dei Saiyan raggiungere una nuova trasformazione. Stiamo parlando dell’Ultra Ego, sbloccato durante l’allenamento con Beerus. Questa nuova forma non solo ha aumentato il livello di potenza di Vegeta, ma gli ha conferito anche un aspetto più inquietante. Chiaramente tutto in linea con le divinità note per la distruzione dei pianeti.

Considerando che Goku si è allenato principalmente con Whis per acquisire una migliore conoscenza dell’Ultra Istinto, il Guerriero Z potrebbe affrontare una variazione del suo allenamento anche se non lo volesse.

Dopo il litigio tra Vegeta e Broly, Goku discute della nuova trasformazione di Freezer, con Beerus che gli dice di continuare ad allenarsi. E poco dopo si scopre che, sorprendentemente, il Dio della Distruzione dell’Universo 7 sceglierà Goku come suo successore una volta che il protagonista dell’anime sarà diventato abbastanza forte. Beerus stesso annuncia che una volta che sarà più forte di lui, nominerà Goku il prossimo Dio della Distruzione.

E chiaramente Goku gli risponde che quel tipo di status è lontano dai suoi ideali, facendo capire di non essere tagliato per diventare un Dio della Distruzione anche se dovesse superare Beerus. Di fatti sarebbe un ruolo molto più adatto a Vegeta. Ma se i due Saiyan dovessero mai raggiungere lo stesso livello di potere di Beerus, allora entrambi potrebbero avere l’opportunità di diventare il prossimo Dio della Distruzione.

Fonte – Comicbook