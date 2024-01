Tra le uscite Planet Manga del 18 gennaio 2024 troviamo l’esordio di Cold Lonely Death, oltre ai secondi volumi dello spin-off di Blue Lock Episode Nagi e dell’adattamento di Star Wars: The Mandalorian. Inoltre continuano altri successi come Evol e True Beauty.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 18 gennaio 2024.

Le uscite Planet Manga del 18 gennaio 2024

Skeleton Knight in Another World 12

7,00 €

DALLA SERIE DI LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO ANCHE L’ANIME

Ariane ed Eevin sono riuscite ad avere la meglio su un terrificante avversario, il cardinale Marcos Invidia Humanitas. Ora, però, devono vedersela con un nuovo nemico… Riusciranno a sfuggire alle malie del sommo pontefice di Hilk? Continuano le avventure dello scheletrico cavaliere, in un crescendo di rivelazioni sconcertanti, incantesimi terrificanti e furiose battaglie!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jumbo Max 6

7,50 €

DALL’AUTORE DI SIDOOH

Qualcosa, nel piano di Tateo, non ha funzionato…

Per il detective Osaragi è lui il solo e unico colpevole!

Per vendicarsi, il farmacista di Odawara dovrà studiare una nuova strategia e, al contempo, trovare un modo per aiutare anche la giovane Kayo. Tra svolte improvvise e nuovi scenari, il manga di Tsutomu Takahashi entra nel vivo del suo arco narrativo!

Togen Anki: Sangue Maledetto 9

5,20 €

SCONTRO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Lo scontro tra Shiki e Mikado è sempre più infuocato e spettacolare! Chi riuscirà ad avere la meglio: l’Oni o il Momotaro? Di certo, nel bene o nel male, la loro amicizia non sarà mai più quella di prima! Il manga

di Yura Urushibara entra nel vivo, in un susseguirsi di scontri all’ultimo sangue… E all’ultimo batterio!

Kijin Gentosho: Demon Hunter 3

7,00 €

SI APRE L’ARCO DI EDO!

Morte e disperazione regnano nel villaggio di Kadono in seguito all’attacco dei demoni, e a Jinta non rimane che intraprendere un lungo viaggio in vista di un riscatto nel futuro. Facendosi un nome come cacciatore di demoni a Edo, verrà a contatto con un oscuro elemento del passato…

Evol 5

7,90 €

DALL’AUTORE DI SOIL

Arrivano gli #EVOL! Il loro obiettivo è l’annientamento del mondo e diventano sempre più forti ogni momento che passa. In una rincorsa alla distruzione più totale, i super eroi cercano di fermare l’avanzata inesorabile degli EVOL. Ma non è facile sconfiggere dei ragazzi così incazzati, soprattutto se ne spuntano degli altri…

Marmalade Boy Little Deluxe Edition 5

9,90 €

CONTINUANO I PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Suzu sembra deciso a frequentare, da grande, una facoltà di architettura come il suo fratellone Yu, ma questo non significa forse dover lasciare Rikka? Se davvero è innamorato di lei, perché questo improvviso cambiamento? Inoltre, Miki, Yu e i loro “fratellini” vanno in gita per la magnifica Kyoto, che ammirerete nei disegni di Wataru Yoshizumi, autrice di questo manga che prosegue le vicende del classico Marmalade Boy!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Chainsaw Man 15

Monsters 25

5,20 €

Il rocambolesco appuntamento all’acquario sembra in qualche modo aver avvicinato Asa e Denji, ma i due non riescono ancora a capirsi. Intanto, il Diavolo-fame ha informato Yoshida di una minaccia imminente che trova presto conferma in un’inspiegabile serie di suicidi. Cosa sta spingendo centinaia di persone a togliersi la vita?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Yasha 5

16,00 €

DALL’AUTRICE DI BANANA FISH

Il rapporto di amore e odio tra i due gemelli sta causando la fine dell’umanità come la conosciamo. Nel penultimo appuntamento con il dramma sci-fi sapientemente sceneggiato da Akimi Yoshida, a investigare sulla natura dei fratelli Sei e Rin sarà un personaggio chiave di Banana Fish entrato prepotentemente in scena… Sin Su Rin!

True Beauty 10

14,90 €

IL WEBTOON DA MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Jugyeong e Seojun ormai stanno insieme da ben cento giorni ed è d’obbligo festeggiare la ricorrenza come si deve! È un traguardo importante: niente e nessuno potrà scalfire la loro bellissima relazione. Ma pare che una fidanzata non sia una buona pubblicità per un astro nascente del pop…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Star Wars: The Mandalorian 2

Akuma 48

5,20 €

QUESTA È LA VIA!

Cinque anni dopo la caduta dell’Impero, la galassia resta un posto molto pericoloso. E il cacciatore di taglie Mandaloriano si è complicato la vita salvando un bambino di una razza misteriosa dalle mani di spietati superstiti Imperiali. Ora tutta la galassia è sulle tracce di Mando e del Bambino. Questa è la via!

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE TV SU DISNEY+

Blue Lock – Episode Nagi 2

29,90 €

CONTINUA LO SPIN-OFF DI BLUE LOCK!

Entrati nel Blue Lock, Nagi e Reo vivono l’esperienza in modo diametralmente opposto: il primo non vede l’ora di mettersi in gioco, il secondo vive il programma come una gran seccatura. Il progetto che porterà alla creazione dell’attaccante numero uno al mondo entra subito nel vivo, ed è già tempo di scendere in campo per la First Selection.

Cold Lonely Death 1

7,00 €

UN NUOVO THRILLER MOZZAFIATO DAGLI AUTORI DI THE KILLER INSIDE

Nella villa del misterioso filantropo Juzo Haikawa, l’ispettore Jin Saeki fa una scoperta agghiacciante: una pila di cadaveri. Le vittime, tredici tra bambini e bambine. È l’inizio di una lenta discesa all’inferno. Che sia opera dell’Angelo della morte? O di una mente folle e disturbata? Dagli autori di The killer inside, un nuovo, oscuro capolavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)