One Piece ha una storia consolidata da decenni e a questo punto, l’opera difficilmente necessita di una presentazione. Il popolare franchise si colloca tra i manga più venduti di tutti i tempi, e il suo anime ha conquistato milioni di fan. Negli ultimi anni, One Piece ha goduto di una sorta di rinascimento grazie al suo autore Eiichiro Oda. Adesso, Netflix è pronta a espandere l’anime con il progetto Monsters, e il trailer del nuovo spin-off è appena stato pubblicato.

Quindi finalmente ci siamo: Monsters ha un nuovo trailer e l’anime sembra eccezionale. Come puoi vedere qui sotto, Monsters 103: Damnation Dragon Mercies è all’orizzonte, e il suo ultimo trailer dimostra che l’atteso 21 gennaio regalerà dei momenti sensazionali per tutti gli appassionati.

Se non conosci Monsters, beh, dovresti sapere che la storia è collegata a One Piece. Il manga originale è stato pubblicato nel 1994 come one-shot sotto la guida di Oda, e è stato ripubblicato nel 1998 in una speciale compilazione pre-One Piece. La storia si svolge nell’universo di One Piece molto prima dell’arrivo di Luffy, seguendo una serie di avventurieri. Da Cyrano a Ryuma, Monsters esplora le creature dell’antica era di One Piece, e ora queste creature stanno per prendere vita.

"ONE PIECE" author Eiichiro Oda's 1994 short story "MONSTERS" is receiving its first animated adaptation! MONSTERS 103 Mercies Dragon Damnation streams worldwide from January 21 on Netflix! pic.twitter.com/AIQr6ayxWG — Netflix Anime (@NetflixAnime) January 14, 2024

Monsters farà il suo debutto in esclusiva su Netflix a partire dal 21 gennaio. Se vuoi rivedere l’anime di One Piece prima di allora, non c’è problema! Puoi trovare la serie in streaming in qualche piattaforma streaming, da a Crunchyroll e Netflix. Per ulteriori informazioni sulla popolare serie di Oda. Cosa ne pensi di questo prossimo anime tratto da una storia originale del sensei Oda? Noi siamo senza dubbio molto fiduciosi e questa prima clip si rivela davvero uno spettacolo.

Inoltre è stato rivelato anche il cast di doppiatori della serie, presi direttamente da alcuni film del franchise di One Piece: il mondo creato da Oda continua ad allargarsi.

Fonte Comic Book