Jujutsu Kaisen ha catturato l’attenzione di milioni di persone fino ad ora. Sin dall’inizio del manga, la serie di successo ha ricevuto elogi per la sua arte, e il suo autore Gege Akutami ha mantenuto la sua storia complessa e sempre imprevedibile. Naturalmente, tutte le cose devono avere una fine in qualche momento, e Akutami ha riflettuto molto sulla scena finale della sua storia. In effetti, il mangaka ha in mente un finale ufficiale, e Junya Fukuda, l’editor di Jujutsu Kaisen, non sta dicendo nulla a nessuno in merito.

La confessione è arrivata in una recente intervista giapponese che ha portato un conduttore televisivo nel cuore di Shueisha. È lì che il conduttore ha incontrato Fukuda prima dell’uscita del nuovo capitolo di Jujutsu Kaizen. È stato lì che la coppia ha iniziato a chiacchierare, e Fukuda ha confermato di conoscere il finale del manga.

Secondo Fukuda, Akutami ha comunicato personalmente l’epilogo, e l’editor si è sentito gioioso dopo aver appreso il finale. Naturalmente, il conduttore del programma ha continuato a chiedere a Fukuda cosa potesse condividere sul finale. L’editor di alto livello è rimasto in silenzio poiché il finale non è suo da diffondere: ma c’è una persona che potrebbe convincerlo a rivelare tutto.

Jujutsu Kaisen: l’editore conferma che si è “deciso un finale per la serie”

Parlando con il conduttore dello show, a Fukuda è stata fatta un’offerta troppo allettante per essere rifiutata. Gli è stato chiesto se avrebbe scambiato il finale di Jujutsu Kaisen con l’editor di One Piece; se lo avesse fatto, Fukuda sarebbe stato informato sul finale della serie di successo di Eiichiro Oda. Fukuda ha detto che acconsentirebbe allo scambio in questa situazione ipotetica. Tuttavia, nessuno di questi editor deve preoccuparsi. Sono tenuti al segreto quando si tratta di lavoro, quindi il finale di Jujutsu Kaisen (e One Piece) è al sicuro.

The host asks JJK editor if he can tell them how JJK ends but Junya san respectfully declines. But later, host comes up with a brilliant idea of having One Piece Editor to reveal OP ending in exchange to reveal JJK ending, and JJK's editor accepts the deal right away lol https://t.co/YQse3D4P6N — JJK (Mya) (@JJK_Mya) January 14, 2024

Se non sei aggiornato con Jujutsu Kaisen, hai tempo per leggere la serie prima che arrivi il suo arco finale. La serie di successo di Akutami può essere letta sull’app Shonen Jump.

Fonte Comic Book