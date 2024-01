Dorohedoro: annunciata la seconda stagione anime

Tutti i fan di Dorohedoro saranno felici di scoprire che la serie shonen tornerà sul piccolo schermo con una seconda stagione anime. Infatti è proprio così e il sito web ufficiale dell’anime televisivo tratto dal manga Dorohedoro di Q Hayashida, ha annunciato che la serie anime avrà un seguito attraverso una nuova visual.

A quanto pare, Dorohedoro ha un nuovo anime in lavorazione. Questo è tutto quello che sappiamo in quanto non sono disponibili molte informazioni sul progetto. Ma i fan potranno finalmente tornare a guardare Cayman in azione.

Sono molte le curiosità e le domande che i fan avranno per la seconda stagione di Dorohedoro. Ad esempio non si sa ancora nulla sullo studio di animazione che lavorerà al progetto. Infatti questo nuovo anime arriva anni dopo che MAPPA ha dato vita al dramma fantascientifico nel 2020. L’anime ha debuttato a gennaio in Giappone prima di avere la sua uscita globale a maggio 2020.

L’annuncio dell’adattamento anime di Dorohedoro risale al 2018, sul numero di dicembre della rivista Monthly Shōnen Sunday. Lo studio d’animazione è MAPPA con Yūichirō Hayashi come regista, le musiche e le sigle sono di (K)NoW_NAME.

Se non hai familiarità con Dorohedoro, la serie di successo è scritta e disegnata da Q Hayashida. Il manga ha debuttato nel 1999 e si è concluso poi nel 2018. La serie manga è anche arrivata in Italia grazie a Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, e ed è stato pubblicato dal 2003 al 2019.

La serie segue le avventure di Cayman, un umano la cui testa è stata trasformata in quella di un rettile in seguito a una maledizione che gli ha inoltre cancellato la memoria. Muovendosi tra la città di Hole e il mondo degli stregoni, Cayman si imbarca in un viaggio per fare luce sul suo passato e su quello del mondo in cui vive. Le atmosfere macabre e grottesche, l’eccesso di violenza e di scene puramente splatter sono bilanciati dall’inserimento di personaggi assurdi e da un umorismo nero a tratti demenziale.

