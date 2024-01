Il soffio della balena | Recensione

Un libro illustrato imperdibile per coloro che amano le balene e tutte le specie e sottospecie. Ma anche per coloro che non le conoscono affatto e vogliono scoprirle o approfondirne la conoscenza. Un testo ricco di notizie e curiosità, ma al tempo stesso semplice e adatto alla lettura per bambini.

Alfredo Paniconi 2024-01-15T07:00:28+01:00 Un libro illustrato imperdibile per coloro che amano le balene e tutte le specie e sottospecie. Ma anche per coloro che non le conoscono affatto e vogliono scoprirle o approfondirne la conoscenza. Un testo ricco di notizie e curiosità, ma al tempo stesso semplice e adatto alla lettura per bambini. Testi: Rossana Bossù Illustrazioni: Rossana Bossù Casa Editrice: CameloZampa Genere: Divulgativo Fascia di età: dagli 8 anni Pagine: 80 pp. Formato: 25×33 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 24,90€

Il mare è la casa di uno dei mammiferi più grandi ed affascinanti esistenti. La balena. Ma dietro la parola “balena”, definizione piuttosto grossolana, c’è tutto un immenso mondo fatto di specie e sottospecie, storie, miti e leggende. Un universo, più che un mondo, in cui è possibile immergersi anche attraverso i libri. Come quello di cui vi andremo a parlare oggi. Il soffio della balena è un libro illustrato di tipo divulgativo che ci aiuta a conoscere meglio questi affascinanti animali. Scritto e illustrato da Rossana Bossù e pubblicato da CameloZampa nel settembre 2023.

Come ogni albo illustrato divulgativo che si rispetti, la struttura del libro è discorsiva ma divisa in una sorta di capitoli che dividono i diversi argomenti. Per descrivere in maniera accurata un animale tanto grande quanto pieno di curiosità, si è optato per un approccio che parte dalle origini della terra stessa. In questo modo si spiega l’origine del mondo ma anche di questo meraviglioso animale. La balena è infatti un mammifero. Uno dei pochissimi che vive esclusivamente nel mare, e non sulla terra ferma. Viene dunque spiegato questo passaggio evolutivo dalla terra ai mari.

Dopodiché si passa anche alla spiegazione del perché della sua enorme grandezza. Le sue dimensioni hanno infatti da sempre affascinato gli uomini fin dalla notte dei tempi. C’è infatti una sezione storica in cui si parla delle credenze dell’uomo del passato riguardo questa misteriosa creatura. Ma c’è anche un parte in cui l’uomo ha usato le balene come materia prima e l’ha decimata con secoli di caccia senza tregua.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Rossana Bossù realizza un’opera grandiosa, come lo sono in fondo i soggetti del libro. Il suo approccio divulgativo è strettamente interconnesso a quello artistico. Il percorso narrativo è originale e pieno curiosità e trovate che stimolano e incorraggiano il lettore a proseguire nella lettura. Si entra nel meraviglioso mondo dei cetacei per poterli conosce e comprendere anche l’importanza di proteggerli dall’estinzione.

Il testo di questo libro assolve quindi egregiamente allo scopo divulgativo, ma non lo fa in maniera noiosa. Anche il testo prende movimenti e direzioni artistiche. Si aggroviglia, si distende, in verticale, in orizzontale, in obliquo, a onde, a zig zag e in tante altre forme. Questo spezza la monotonia del testo e immagine, rendendo la lettura frizzante e variegata. Questo senza nulla togliere alle informazioni che sono precise e puntuali. Le illustrazioni poi fanno il resto. Si passa da quelle dallo stile più naturalistico a quelle più artistiche.

CameloZampa confeziona un libro davvero prezioso. Il volume ideale che trova il perfetto connubio tra l’aspetto divulgativo e quello artistico. Unisce infatti in maniera equilibrata e mai banale il rigore scientifico dei testi, all’illustrazione artistica e scientificamente accurata. Ogni aspetto del libro è curato in maniera impeccabile. Il formato molto grande dà spazio tanto alle immagini quanto al corposo testo. La carta pesante e porosa, conferisce maggior pregio e robustezza. Non solo, anche la resa di stampa è eccellente, in particolare per la nitidezza del testo sui fondali colorati. Infatti l’intera opera ha una pregevole dominanza di blu. Bellissime anche le due sguardie in cui sono rappresentati i Misticeti, in quella di apertura, e gli Odontoceti, in quella di chiusura. Ulteriore dettaglio che arricchisce ancor di più l’intera opera, già ricchissima.

Conclusione – Il soffio della balena

Il soffio della balena è un libro riuscito sotto ogni aspetto. L’obiettivo divulgativo che si prefigge questa tipologia di albo illustrato è raggiunto attraverso un testo fruibile e scorrevole. Ogni pagina è impreziosita da descrizioni esaustive e illustrazioni che riempiono gli occhi del blu dei mari. L’autrice ha avuto il gran merito di essere riuscita a non limitare la sua opera ad una mera descrizione e illustrazione scientifica delle balene nelle varie specie e sottospecie. Ma ha impreziosito il tutto con composizioni grafiche e illustrative di alto livello artistico.

Le illustrazioni realizzate da Rossana Bossù sono infatti meravigliose sia dal punto di vista artistico che scientifico. Non si limitano né al didascalismo, né all’estro creativo. Ma in qualche modo entrano in connessione le due componenti. In conclusione, Il soffio della balena è un libro consigliatissimo ad ogni età. Non solo agli amanti di questi meravigliosi abitanti di mari e oceani. Ma anche a coloro che amano la natura in generale. Un testo che risulta interessante anche in età adulta per conoscere tanti aspetti sconosciuti di questi affascinanti creature del mare.