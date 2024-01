Bleach: Tite Kubo ha tenuto nascosto un segreto a Ichigo?

Bleach è una delle serie shonen che più ha segnato la vita dei lettori, insieme a Naruto e One Piece. La serie nata dalla mente di Tite Kubo è tornata sul piccolo schermo dopo quasi 10 anni di assenza, per adattare la saga finale del manga. Intitolato La Guerra dei Mille Anni, la stagione finale dell’anime tornerà con la terza parte nel 2024. Con il ritorno dei mietitori di anime previsto quindi quest’anno, il mangaka Tite Kubo avrebbe recentemente rivelato nuovi segreti sulla serie shonen soprannaturale da lui scritta e disegnata. E con il presente articolo vogliamo riportare che in una nuova sconvolgente rivelazione, pare che Kubo abbia tenuto nascosto qualcosa a Ichigo Kurosaki per un bel po’ di tempo.

Nei momenti più importanti della seconda parte de La Guerra dei Mille Anni, Ichigo e i suoi alleati erano riusciti a raggiungere la posizione del Re dell’Anima proprio come aveva fatto Yhwach. Abbattendo diversi membri della “Guardia Reale” della Soul Society, Yhwach mira a rivendicare per sé il potere che lo renderà ancora più potente di quanto non sia attualmente. Il capo degli Sternritter ha concluso il recente secondo corso degli episodi della stagione finale, ottenendo un notevole sviluppo. Lo Studio Pierrot punta a tornare con Bleach quest’anno.

In una recente sessione di Q&A, Kubo ha rivelato che Ichigo ha diritto a un risarcimento per essere un “Sostituto Mietitore di anime”. Ma non è consapevole di questo. Nel corso della storia di Bleach, Kurosaki ha sostanzialmente combattuto contro minacce soprannaturali per salvare i suoi amici e il mondo in generale. Mentre i membri permanenti della Soul Society ricevono una paga, la questione è se Kurosaki riuscirà mai a guadagnare o meno. E Kubo ha condiviso un resoconto ufficiale sull’argomento.

“Non c’è alcuna ricompensa all’inizio. Dopo aver ricevuto il certificato di delega, la ricompensa verrà depositata sul conto Seireiti. A Ichigo però non è stato detto questo” dice il mangaka.

La guerra millenaria di Bleach è a metà percorso sul piccolo schermo. E al momento Kubo deve ancora rivelare se ci sarà qualcosa in futuro per la Soul Society. Negli ultimi anni, il mangaka ha intrecciato una nuova storia che vede Ichigo e i suoi amici anni nel futuro. Non è quindi escluso che Tite Kubo possa prepararsi per un nuovo arco narrativo di Bleach.

Fonte – Comicbook