La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si è conclusa con colpi di scena sorprendenti nell’arco dell’incidente di Shibuya. Nonostante le brutali svolte della trama, il finale ha riservato ai fan una gradita sorpresa: il ritorno di un personaggio inaspettato. Con lo Studio MAPPA che ha già annunciato una terza stagione in arrivo, sembra che questo personaggio avrà un ruolo di rilievo nelle vicende future.

Avviso agli spettatori: se non avete ancora visto il finale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, episodio 23, attenzione agli spoiler.

La conclusione dell’arco dell’incidente di Shibuya ha visto Suguru Geto scatenare milioni di maledizioni nel mondo, dando inizio al “Culling Game”, una letale battaglia coinvolgente mille utilizzatori di maledizioni risvegliati, simili a Yuji Itadori. A causa delle devastazioni causate dal regno di Sukuna a Shibuya, la Jujutsu Tech ha espulso Yuji dalla scuola cercando di farlo uccidere per eliminare il re delle maledizioni. In modo sorprendente, il probabile carnefice di Yuji risulta essere Yuta Okkotsu, protagonista del primo film della serie Jujutsu Kaisen 0.

Jujutsu Kaisen: l’ultima puntata mostra uno scioccante ritorno

Yuta, inizialmente nella stessa situazione in cui si trovava Yuji prima di entrare nella Jujutsu Tech, presenta una differenza significativa. Invece di ospitare un re delle maledizioni nel suo corpo, Yuta è legato all’amore della sua vita Rika tramite l’energia maledetta. Purtroppo, Rika ritorna come una delle creature più terrificanti nella storia dello shonen soprannaturale, offrendo il suo contributo nel finale di stagione.

Nella seconda metà dell’ultimo capitolo, il Giappone è invaso dalle maledizioni di Geto. Yuta arriva in soccorso di una bambina in pericolo, dimostrando di essere l’eroe di cui il mondo ha bisogno in quel momento critico. Tuttavia, i suoi momenti finali nella seconda stagione lo vedono accettare il ruolo di boia di Yuji Itadori, preparando il terreno per una grande battaglia tra le due stelle di Jujutsu Kaisen.