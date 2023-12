Blue Eye Samurai: Netflix annuncia la seconda stagione

Blue Eye Samurai ha riscontrato un notevole successo su Netflix, tanto che la piattaforma ha annunciato lo sviluppo di una seconda stagione. La serie ha debuttato sulla piattaforma streaming quest’autunno, distinguendosi come una delle nuove uscite animate più significative dell’anno. Grazie alla sua trama avvincente e al suo stile distintivo, Blue Eye Samurai ha rapidamente conquistato il pubblico, generando conversazioni e interesse costanti e spesso positivi.

L’annuncio della seconda stagione è giunto con uno speciale trailer pubblicato da Netflix, anche se al momento mancano dettagli specifici sulla data di uscita. Gli ideatori e produttori esecutivi della serie, Amber Noizumi e Michael Green, hanno condiviso la loro gratitudine in un comunicato ufficiale con Netflix.

Entrambi hanno espresso la loro dedizione nel portare alla vita una storia ambientata nell’Edo giapponese con autenticità e bellezza. Il comunicato sottolinea l’apprezzamento per il team di animatori, storici, musicisti, artisti marziali e il cast vocale, riconoscendo il superamento delle aspettative.

Il comunicato afferma: “Siamo grati a tutto il nostro team e ai nostri spettatori da tutto il mondo che hanno mostrato tanta passione per Mizu e il suo percorso di vendetta. Mizu ha molto più sangue da versare! Siamo profondamente grati ai nostri incredibili partner di Netflix per lasciare che il viaggio continui.”

Per coloro che non hanno ancora esplorato Blue Eye Samurai, la serie è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix con i suoi primi otto episodi. Ambientato nel Giappone del XVII secolo, periodo in cui i confini erano chiusi al mondo esterno, la trama ruota attorno a Mizu, la protagonista, determinata a vendicarsi di quattro uomini bianchi presenti in Giappone al momento della sua nascita. La narrazione si sviluppa attraverso il contesto di un Giappone isolato, con Mizu che nasconde la sua identità di genere e gli occhi azzurri per intraprendere la sua ricerca vendicativa, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca.

Blue Eye Samurai continua a catturare l’attenzione degli spettatori grazie alla sua combinazione di storia avvincente e elementi visivi distintivi. La seconda stagione si preannuncia come un’opportunità per approfondire ulteriormente la trama e continuare a esplorare il mondo di Mizu e la sua ricerca di giustizia.

