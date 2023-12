L’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super ha posto fine all’arco narrativo del film “Super Hero”, con Gohan Beast e Orange Piccolo che hanno sconfitto Cell Max. Sebbene il capitolo 100 abbia segnato la fine dell’Armata del Fiocco Rosso, Akira Toriyama e l’artista Toyotaro sono rimasti in silenzio per quanto riguarda il seguito del manga, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Una recente traduzione del manga però, suggerisce che potremmo non aver assistito alla conclusione delle gesta dei supereroi all’interno degli Z-Fighters.

Prima di immergersi nella trama di Dragon Ball Super: Super Hero in una prospettiva completamente nuova, la narrazione cartacea ha deciso di seguire le vicende scolastiche di Goten e Trunks. Lontani dall’essere impegnati solo negli studi e nel tempo trascorso con gli amici, i figli di Goku e Vegeta hanno scelto di pattugliare le strade nei loro costumi da supereroi, prendendo ispirazione da Gohan e dalla sua identità di Great Saiyaman.

I due giovani eroi stavano combattendo contro gli androidi creati dal Dr. Hedo prima che il nipote del Dr. Gero si unisse all’Armata del Fiocco Rosso. Nel caso il manga decidesse di continuare a seguire le gesta dei supereroi, potrebbe esplorare ulteriormente le avventure di Goten e Trunks nel ruolo di vigilanti.

Dragon Ball Super e l’amore verso i supereroi

In una nuova traduzione che getta luce sul futuro del manga, si afferma che “il pericolo per la Terra è passato, ma la battaglia dei supereroi non è finita”. Un elemento significativo nel recente arco narrativo del film è la fuga di Carmine, il braccio destro del leader dell’Esercito contro cui i nostri protagonisti hanno combattuto, che sta cercando di fare ritorno al quartier generale dell’organizzazione criminale. Con il cattivo ancora in libertà, potrebbe essere che il manga stia preparando il terreno per un nuovo arco narrativo incentrato sulle gesta di Gotenks.

Un elemento atteso dai fan di Dragon Ball è il ritorno di Freezer, che è apparso nel capitolo finale di Granolah Survivor con una nuova trasformazione. Ora dotato di una forma che avvicina il despota alieno al potere di un dio della distruzione, noto come “Black Frieza”, è probabile che il malvagio svolga un ruolo centrale nel futuro del franchise.

Fonte Comic Book