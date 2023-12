L’ultimo arco narrativo Dragon Ball Super incentrato sui supereroi e caratterizzato dal confronto tra Gohan Beast, Orange Piccolo, Cell Max e il Fiocco Rosso, è giunto alla sua conclusione. Sebbene il manga abbia ripreso elementi familiari dal film omonimo, ha saputo introdurre nuovi momenti e sviluppi dei personaggi. Ora che l’epopea dei Supereroi è terminata, il futuro degli Z-Fighters è avvolto nell’incertezza.

Per esplorare il capitolo 100 di Dragon Ball Super, potete andare su Manga Plus, l’app ufficiale Shueisha. Pur seguendo in parte una trama familiare per i fan della serie, il capitolo 100 presenta un vantaggio aggiuntivo attraverso l’uso di pagine a colori che enfatizzano l’epico attacco finale di Gohan contro l’ultima incarnazione di Cell.

La vittoria di Gohan è ottenuta grazie alla sua nuova versione del “Makankosappo”, che fa esplodere la parte superiore della testa di Cell Max, individuandone il punto debole. Mentre il manga esplora le conseguenze della sconfitta di Cell, si collega direttamente agli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Super e il grande traguardo del capitolo 100

Il principale cambiamento degno di nota riguarda Carmine, il secondo in comando dell’Armata del Nastro Rosso. Nel manga, viene dettagliato il suo destino mentre viene scortato lontano dal quartier generale dai suoi soldati. Carmine lascia intendere che il suo gruppo potrebbe ritornare in futuro, suggerendo un possibile risveglio dell’organizzazione criminale. Analogamente al film, il capitolo più recente si conclude con Vegeta che supera Goku nel loro allenamento e gli Z-Fighters sulla Terra che festeggiano la sconfitta di Cell Max.

Per ora, i creatori di Dragon Ball Super mantengono segrete le prossime avventure degli eroi shonen. Tuttavia, molte trame potenziali attendono di essere esplorate. Freezer, essendo ancora l’essere più potente dell’universo, potrebbe emergere come il prossimo grande antagonista. Inoltre, con Carmine e il Fiocco Rosso ancora operativi, è possibile che giocaranno un ruolo chiave nelle trame future della serie.

Fonte Comic Book