Dragon Ball Super: cosa vedremo in futuro nel manga? Parla Toyotaro

Dragon Ball Super ha festeggiato ufficialmente il suo centesimo capitolo del manga, e l’artista dietro a questo successo ha proiettato uno sguardo positivo sul futuro della serie nel 2024. Nel corso del 2023, il manga si è dedicato a adattare gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero, con il capitolo finale dell’anno che ha ufficialmente chiuso questo arco narrativo. Nonostante la mancanza di anticipazioni dirette per il prossimo arco narrativo nel centesimo capitolo, l’artista ha rassicurato i fan sulle grandi prospettive che il manga ha in serbo per il prossimo anno.

Con il rilascio del centesimo capitolo di Dragon Ball Super, Toyotaro, l’artista dietro il manga, ha condiviso un messaggio di gratitudine e anticipazione nelle pagine della rivista V-Jump di Shueisha. Pur senza svelare dettagli specifici sul futuro della trama, Toyotaro ha confermato di essere già immerso nella creazione di nuovi contenuti. Sebbene il destino esatto della storia rimanga sconosciuto, questa dichiarazione è un’assicurazione tangibile che il manga di Dragon Ball Super continuerà ad evolversi, forse con nuovi materiali originali.

Toyotaro’s message for DBS chapter 100 says he’s working hard to keep the DBS manga exciting even after ch.100 and he hopes everyone will continue enjoying it. So it seems like the Super manga isn’t going anywhere. pic.twitter.com/nHdQRZH8bN

— Todd Blankenship (@Herms98) December 20, 2023