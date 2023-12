Kaiju No. 8: svelato il nuovo trailer al Jump Festa 24

Kaiju No. 8 è una della grandi novità anime in arrivo, la cui uscita è prevista per il 2024. E con il presente articolo vogliamo riportare che in occasione del Jump Festa 24, è stato rilasciato un nuovo trailer dell’anime che riporta alcune novità interessanti. Kaiju No. 8 è un manga shonen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha. Sin dal suo debutto, i lettori hanno subito richiesto un adattamento anime e adesso si sta preparando a debuttare sul piccolo schermo in tutto il mondo la prossima primavera. Il nuovo trailer è visibile in cima al presente articolo e tutti i fan hanno modo di scoprire cosa ci sarà in serbo per loro.

L’anime di Kaiju No. 8 sarà presentato ad aprile 2024 e ha rivelato un nuovo trailer durante nello spazio dedicato durante il Jump Festa 2024. Insieme al nuovo trailer si scoprono due nuovi doppiatori che si uniranno al del cast. Stiamo parlando di Fairouz Ai che darà la sua voce a Kikoru Shinomiya e Kengo Kawanishi che interpreterà Soshiro Hoshina.

Shigeyuki Miya dirigerà l’anime di Kaiju No. 8 per Production I.G. con lo Studio Khara responsabile dei disegni dei Kaiju. Ichiro Okouchi si occupa della composizione della serie e delle sceneggiature, Tetsuya Nishio ha fornito il design dei personaggi e ricopre il ruolo di direttore capo dell’animazione. Shinji Kimura sarà il direttore artistico e Yuta Bando comporrà la musica per l’anime.

Kaiju No. 8 debutterà il prossimo aprile come parte del programma primaverile 2024 e sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Crunchyroll. Gli eventi saranno ambientati in un mondo popolato da creature minacciose conosciute come Kaiju. E Kafka Hibino, il protagonista principale, aspirava ad arruolarsi nelle Forze di Difesa Giapponesi per sconfiggerli. Kafka e la sua amica di infanzia, Mina Ashiro, si erano giurati che insieme avrebbero raggiunto questo traguardo. Ma nel corso del tempo, le circostanze della vita li constringono a prendere strade separate, che portano Hibino ad abbandonare l’ambizione di una vita. Infatti si trova a lavorare presso un’impresa di pulizie professionale specializzata nella pulizia all’indomani delle battaglie tra Kaiju.

Invece Mina Ashiro è diventata il Capitano della terza Divisione delle Forze di Difesa. Kafka poi incontra il motivatissimo Reno Ichikawa, che è molto determinato unirsi alla Forza di Difesa. La sua perseveranza risveglia l’ambizione di Kafka di stare accanto a Mina mentre proteggono insieme l’umanità dai Kaiju.

