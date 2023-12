Tra le uscite manga Star Comics del 13 dicembre 2023 troviamo un nuovo volumetto di Detective Conan New Edition, che contemporaneamente torna anche con un’ulteriore nuova edizione settimanale da edicola in collaborazione con RCS, in allegato a Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi & Canzoni.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 13 dicembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche le novità annunciate a Lucca.

Le uscite manga Star Comics del 13 dicembre 2023

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 42

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Haibara vuole sapere la verità sui propri genitori e, insieme a Conan e al professor Agasa, va a trovare un vecchio amico di suo padre. Dopo aver risolto il caso della sua morte, nella casa-ufficio dell’uomo trovano le cassette audio che Akemi, sorella maggiore di Haibara, aveva nascosto prima di venire giustiziata dall’organizzazione. Riuscirà Conan a scoprire qualcosa in più su quegli uomini misteriosi?

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 20

di Akira Toriyama

€ 15,00

Arrivato finalmente sul pianeta Namecc, Goku trova una situazione disperata: Gohan e Crilin ridotti in fin di vita, e attorno a loro tanti nemici potentissimi! Il pesante allenamento che ha condotto a gravità cento sarà sufficiente per affrontare i terribili guerrieri che gli si pareranno davanti?

MAGICAL GIRL RISUKA n. 4

STARLIGHT n.357

di Kinu Nishimura , Nao Emoto , NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Con le sue cinquecentododici bocche sparse su tutto il corpo e in grado di divorare qualunque cosa, dalle formule magiche ai sigilli, fino ad arrivare ai maghi, Tsunagi sembra essere la nemica naturale di Risuka! Senza più assi nella manica né vie di fuga, questa volta Kizutaka e Risuka sono veramente alle strette e si trovano ad affrontare una sfida in bilico tra la vita e la morte!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 24

SHOT n.268

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Obi e gli altri si sono introdotti di nascosto nel luogo della festa, dove assistono a un evento anomalo… Mentre tutti sembrano in stato di semi-incoscienza, Eisetsu insegue la signora Riela, l’unica ad andarsene da quel posto a passo sicuro. Inoltre, la stanza che Riela si è lasciata alle spalle è satura di una fragranza sospetta… Cosa sarà?

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 19

MITICO n.300

di Kore Yamazaki

€ 6,50

Philomela ha smesso di tenere le proprie mani giunte in preghiera, Lizbeth si è fusa con il libro di stregoneria diventando un conglomerato di ossessioni… Tutti i protagonisti sono ormai riuniti e quando la dea Morrigan si palesa nuovamente, la parola fine viene scritta sulla storia di una famiglia!

TRILLION GAME n. 5

GREATEST n.276

di Riichiro Inagaki , Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Puntando a creare un impero mediatico, Haru si avvicina audacemente alla parte più profonda del mondo dello spettacolo! Nel frattempo, lo sviluppo del mobage di Gaku sembra procedere bene con l’innesto in squadra del geniale creator Hebijima, ma…

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 42

MUST n.146

di Chuya Koyama

€ 5,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

C’è davvero acqua sulla luna? La prima missione congiunta dei due fratelli è proprio l’indagine sulle risorse idriche nella grotta Carlomu. Conclusa la ricerca, si mettono a ripulire a fondo la base, ma a quanto pare è già ora di abbandonarla! Per Mutta e Hibito è giunto il momento di salutare la placida superficie lunare e di ripartire per la Terra!

ULTRAMAN n. 17

ACTION n.352

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

€ 6,50

Rena scopre una verità che non avrebbe mai voluto sapere: la persona che credeva fosse suo padre in realtà non lo è. Inoltre, dopo aver ricevuto un Ultraman Suit compie un gesto inconsulto per fronteggiare l’ennesima minaccia incombente. Nel frattempo, le mire dello Zetton Core, entità che vuole eliminare gli Ultraman, si sono avvicinate alla Terra!

YURI IS MY JOB! n. 6

QUEER n.78

di Miman

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Dopo che Mitsuki ha rifiutato il regalo di Hime, la relazione schwestern tra le due cambia. Venuta a conoscenza del passato di Mitsuki, Hime inizia a riflettere sui sentimenti che la ragazza nasconde dentro di sé e, quando il giorno del suo compleanno non si presenta al lavoro per via di un raffreddore, decide di andarla a trovare a casa…