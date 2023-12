Blue Exorcist: data di uscita ufficiale della serie anime!

Blue Exorcist è pronto per fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo e con il presente articolo vogliamo riportare che Aniplex ha trasmesso un nuovo video promozionale di Blue Exorcist: . Questo ha rivelato la nuova ending della nuova serie anime, che si intitola “Gakkyū Nisshi” (Diario di classe) e sarà cantata da Mulasaki-Ima. Inoltre l’informazione più importante riguarda la data di uscita ufficiale di Blue Exorcist, dato che debutterà ufficialmente il 6 gennaio del 2024.

L’anime adatterà 5 volumi compresi tra il 10 e il 15 del manga scritto e disegnato dal mangaka Katō. Shimane Illuminati Saga segnerà il ritorno dello stesso cast di sempre. La regia sarà assegnata a Daisuke Yoshida presso lo Studio VOLN e Toshiya Ono supervisionerà le sceneggiature della serie. Yurie Oohigashi sarà invece il disegnatore dei personaggi e il direttore capo dell’animazione, mentre Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano comporranno la musica.

Katō ha lanciato il manga Blue Exorcist sulla rivista di Jump SQ nel 2009. Il manga ha poi subito un’interruzione a luglio 2021 e ha poi ripreso la serializzazione a maggio 2022. Il manga ha riscosso molto successo durante gli anni della sua serializzazione, con più di 25 milioni di copie in circolazione.

Le vicende del manga ruotano attorno al protagonista Rin Okumura, che, cresciuto da padre Shiro, un famoso esorcista, non ha mai conosciuto il suo vero padre. Un giorno una discussione fatale con padre Shiro costringe Rin ad affrontare una terribile verità. Infatti il sangue del signore dei demoni Satana scorre nelle vene di Rin. Così giura di sconfiggere Satana, ma farlo deve entrare nella misteriosa Accademia della Vera Croce e diventare lui stesso un esorcista. Rin dovrà quindi combattere i demoni e mantenere segreta la sua stirpe infernale.

Dopo aver assistito alla morte di Shiro per mano dei demoni, Rin fa ciò che il padre adottivo gli chiese di non fare mai, ossia estrarre la spada “ammazza-demoni” Kurikara, una katana che contiene sigillati tutti i suoi poteri soprannaturali. Da quel momento in poi, Rin non solo ottiene caratteristiche demoniache permanenti come zanne, orecchie appuntite e coda, ma anche il potere di bruciare tra fiamme blu che possono distruggere tutto ciò che tocca.

La storia è ispirata ad alcune fiabe dei Fratelli Grimm, a cui sono stati aggiunti in seguito diversi riferimenti biblici.

Fonte – Anime News Network