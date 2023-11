Chainsaw Man è da anni uno dei manga più apprezzati e venduti di sempre, grazie anche a una trasposizione animata prodotta da Studio MAPPA che ha aumentato l’utenza intorno al franchise, anche se parte del pubblico amante dell’opera originale ha bocciato il prodotto, ritenendolo troppo “carino” e “dolce” rispetto al manga, che ha delle atmosfere più cupe e inquietanti.

Nonostante questo si parlava di una seconda stagione, anche se probabilmente si stanno rivedendo alcune cose proprio per via delle critiche ricevute, rallentando inevitabilmente la produzione dei nuovi episodi. Nonostante questo, come leggiamo su Comic Book il regista della prima stagione si è espresso su internet in merito, in calce le parole di Ryu Nakayama:

“La missione di quest’anno è ottenere un ambiente di lavoro più tranquillo e stabile, cancellando vari abusi di potere, stress inutili e stabilità finanziaria del progetto fino alla fine dei lavori. Siamo ancora nelle fasi iniziali del progetto, e visto che è passato solamente un anno dall’inizio della prima stagione, abbiamo bisogno di tempo: detto questo, a breve pubblicheremo aggiornamenti verso il pubblico”.

Chainsaw Man: che fine ha fatto la seconda stagione dell’anime?

パワハラモラハラと無縁で無駄なストレスの無い、金銭的にも時間的にも安定したより良い労働環境を構築するというのが今年1年のミッションで、まだ小規模だけど少しずつ形にしていっているところ まだ1年目なので地味に地道に地固めしっかりしていく もうちょっとしたら公開できるはず — 中山竜/Ryu Nakayama (@r_nkym_) November 24, 2023

Effettivamente il post non cita Chainsaw Man, ma il tale potrebbe condurre proprio a quello all’interno del discorso in questione. Infatti il post è del regista della prima stagione e quest’ultimo parla di “un anno” appena passato, proprio il tempo trascorso dalla pubblicazione della prima serie tratta dall’opera di Fujimoto.

Questa seconda stagione è davvero avvolta nel mistero e ancora oggi non sappiamo nulla al riguardo. Come se non bastasse era previsto anche un lungometraggio prima dell’inizio dei nuovi episodi, ma anche quello a quanto pare è avvolto da una nube silenziosa. Cosa ne pensate voi di questa faccenda? Ne sapremo di più prima o poi?

