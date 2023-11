Nonostante Jujutsu Kaisen sia considerato un capolavoro per molti, purtroppo le condizioni di lavoro dietro la sua realizzazione rimangono ancora orribili e il film “Jujutsu Kaisen 0” a quanto pare non è da meno, così come leggiamo su Comic Book. Il lungometraggio animato in questione è stato realizzato in soli 4 mesi, tempi strettissimi se consideriamo anche la qualità del prodotto. La denuncia arriva dal profilo Twitter Jujutsu Kaisen Honehone.

Dopo il post in calce sono arrivate delle forti critiche dal pubblico verso MAPPA: “La cosa peggiore è che tutto lo staff dietro il film ha lavorato duro per portare al termine il prodotto e i superiori hanno solamente guardato i risultati, senza considerare i lavoratori dal livello umano. In più Jujutsu Kaisen 0 è stato portato a termine in tempi davvero inumani e la cosa non va bene”.

Dopo aver appreso la notizia che un film animato di 105 minuti sia stato portato a termine in soli 4 mesi, i commenti negativi non sono mancati e senza dubbio la situazione non è delle migliori, per il semplice fatto che il pubblico è senza dubbio rimasto deluso da questo comportamento del celebre studio animato, a quanto pare ancora legato a quelle politiche di “sfruttamento” verso i dipendenti.

Jujutsu Kaisen 0 è stato realizzato in tempi inumani per gli animatori

I ritmi di questo genere di produzioni sono sempre serrati e di media per degli episodi settimanali gli animatori hanno circa un mese prima della consegna, ma parliamo di una puntata di 30 minuti, quindi vi lasciamo immaginare in che tempi indicibili sia stato realizzato Jujutsu Kaisen 0.

Sono senza dubbio condizioni di lavoro inaccettabili, anche perché significa che gli animatori hanno lavorato giorno e notte 24 ore su 24 per portare a termine questa “Missione” e nonostante tutto MAPPA non accenna a parlare apertamente della cosa, cercando di fare del bene anche dal punto di vista umano: voi cosa ne pensate della vicenda?

Fonte Comic Book