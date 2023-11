Shaman King Flowers: il nuovo trailer svela la data di uscita ufficiale

Shaman King tornerà sul piccolo schermo l’anno prossimo con un nuovo adattamento anime della serie sequel ufficiale che si chiama Shaman King Flowers. E con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale della serie anime in questione, annunciata con un nuovo trailer.

Stiamo parlando del sequel ufficiale deI manga scritto e disegnato da Hiroyuki Takei. Il suo debutto sulla rivista Jump X di Shueisha, sotto l’etichetta Young Jump Comics, risale al 2012 e si è concluso nel 2014.

Shaman King era tornato sul piccolo schermo con una nuovissima serie che adattava la tutta la storia del manga per la prima volta. E dopo la sua conclusione, era stato annunciato il ritorno della serie con un nuovo adattamento.

In precedenza avevamo riportato il periodo di uscita ufficiale della serie anime del sequel. Infatti sarebbe uscito a gennaio e avrebbe fatto parte del programma anime dell’inverno 2024. Ma con il nuovo trailer sopra riportato, si scopre che Shaman King Flowers debutterà il 9 gennaio in Giappone. Al momento non abbiamo modo di sapere la data di uscita a livello internazionale, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Riguardo lo staff per dell’anime di Shaman King Flowers, confermiamo che Takeshi Furuta tornerà per dirigere l’anime di Flowers. Lo stesso dicasi per Shoji Yonemura, che tornerà ad occuparsi delle sceneggiature della serie mentre Mayuko Yamamoto lavorerà al design dei personaggi. Per quanto riguarda invece il cast del doppiaggio, di seguito riportiamo un breve elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Yoko Hikasa doppierà Yoh Asakura e il figlio, Hana

e il figlio, Megumi Hayashibara darà la sua voce a Anna Asakura

Minami Takayama interpreterà Hao

Nana Mizuki sarà Tamao Tamamura

Takumu Miyazono nei panni di Ponchi

Noriaki Kanze doppierà Konchi

Masahiko Tanaka nel ruolo di Ryunosuke Umemiya

Wataru Takagi sarà Tokagero

Tra le novità del cast di Shaman King Flowers riportiamo Katsuyuki Konishi nel ruolo di Amidamaru; Sumire Uesaka nei panni di Alumi Niumbirch, Shun Horie che doppierà Yohane Asakura e Michiko Kaiden che darà la sua voce a Gakko Ibuki.

