One Piece: RED si conferma ancora una volta un grande successo, rimanendo saldo come il lungometraggio del franchise più visto di sempre. La proiezione bis di One Piece Film Red, arrivata nelle sale nipponiche il 20 ottobre ha fatto guadagnare al film un totale di 20 miliardi di yen (circa 133 milioni di dollari), insieme alla proiezione originale del film dal 6 agosto 2022 al 29 gennaio. RED ha guadagnato circa 300 milioni di yen (circa 1,98 milioni di dollari) dalle proiezioni bis. L’ultimo lungometraggio di One Piece ha venduto un totale di 14,5 milioni di biglietti.

Come anticipato questa seconda distribuzione di “RED” nelle sale si è piazzata al primo posto nel weekend di apertura e ha venduto 122.000 biglietti, finendo per guadagnare 159.197.710 yen (circa 1,06 milioni di dollari) nei primi tre giorni. Un successo ancora incredibile che pone il lungometraggio in questione come uno dei film più visti e con maggiori incassi quindi, all’interno del territorio giapponese.

La pellicola ha anche superato “Il Castello Errante di Hawl” di Miyazaki, acquisendo nella top 10 il quinto posto tra i film anime che hanno guadagnato di più in Giappone. Inoltre, il film ha guadagnato l’equivalente di 31,9 miliardi di yen (circa 246,5 milioni di dollari) in tutto il mondo, superando così lo stesso film, diventando il quarto film anime più redditizio a livello globale, quindi uscendo anche fuori dal territorio nipponico.

One Piece: RED, il film incassa un totale di 20 miliardi di yen

Inoltre One Piece: RED è anche l’ottavo film più redditizio di tutti i tempi in Giappone e ha raggiunto la vetta del box office giapponese per il 2022 in termini di yen guadagnati e biglietti venduti. Nonostante in Italia sia rimasto poco, le sale nostrane hanno fatto la loro parte, dando una mano anche alla distribuzione del film, in questo caso avvenuta tramite Anime Factory. Cosa ne pensate di questo lungometraggio di successo?

Fonte Anime News Network