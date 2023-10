Boruto: il terzo capitolo del manga anticipa il ritorno di un personaggio

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con il terzo capitolo del manga e prosegue con le vicende del giovane Uzumaki ora cresciuto e più grande di tre anni. Il salto temporale tanto atteso è ora finalmente realtà e con il presente articolo vogliamo riportare che i momenti finali del nuovo capitolo della serie pare stia preparando il terreno per il ritorno di un personaggio scomparso da un po’ di tempo.

Il manga disegnato da Ikemoto ha presentato un importante confronto tra Boruto, Kawaki e Code per la prima volta dalla conclusione della prima parte del manga.

Dopo il nefasto paino di Kawaki andato in porto sul Villaggio della Foglia, tutti credono che il figlio di Naruto sia il vero nemico. Soprattutto per tutti gli abitanti del villaggio è lui il responsabile della scomparse del Settimo. Ma adesso Boruto, dopo aver lasciato il villaggio per allenarsi, è tornato per affrontare Code. Il suo obiettivo principale è quello di mediare per trovare un accordo e cercare di capire la posizione delle Dieci Code. Ma alla fine del capitolo si scopre che in realtà sta ricevendo aiuto da alcuni rospi che lo stanno aiutando a osservare Code. Ciò potrebbe significare un grande ritorno dello scomparso Kashin Koji.

L’ultima apparizione di Kashin Koji nel manga risale allo scontro contro Jigen. Questa occasione lo ha costretto a risvegliare l’Isshiki Otsutsuki all’interno del suo corpo. Kashin a malapena in piedi dopo questo combattimento, riuscì a scappare prima di perdere la vita e da allora il manga non ha più rivelato notizie sul personaggio. Pare però che nei tre anni successivi allo scontro tra Boruto, Code e Kawaki, Kashin sia tornato in azione. Sta usando i suoi rospi monitor per aiutare Boruto a tenere traccia del codice e lo aiuta persino a trovare la posizione delle dieci code mentre Boruto: Two Blue Vortex Capitolo 3 giunge al termine.

Ci sono alcune domande al riguardo, tuttavia, poiché non è chiaro se Kashin sia stato influenzato o meno dal lavaggio del cervello onnisciente di Ada. Se crede che Boruto sia ora il nemico del villaggio della Foglia, c’è da chiedersi come avrebbe potuto accettare di aiutare Boruto. Anche Boruto non ha mai mostrato alcun tipo di abilità nel richiamo dei rospi, quindi sembra che i fan dovranno aspettarsi un importante aggiornamento e sviluppo di trama.

Fonte – Comicbook