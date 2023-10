Bocchi The Rock: un nuovo trailer mostra altri dettagli del film anime

Bocchi the Rock tornerà l’anno prossimo con un nuovo grande film, e oggi vogliamo riportare un nuovo trailer che permette a tutti i fan di dare una nuova occhiata a cosa aspettarsi. Il tutto è accompagnato anche da un nuovo poster.

Bocchi the Rock è uno degli adattamenti anime che ha sorpreso di più dopo il suo debutto lo scorso autunno. Il consenso degli appassionati si era manifestato molto presto, e sempre loro chiedevano a gran voce una seconda stagione in futuro. Al momento non ci sono ancora piani di questo tipo, anche se l’anime continuerà con una nuova serie di due film che metteranno in risalto i momenti più importanti della serie dell’anime.

Bocchi the Rock torna con una nuova serie di due compilation che mettono in risalto i momenti più importanti della prima stagione dell’anime. Ricordiamo quindi che la prima metà uscirà nel programma primaverile del 2024 mentre la seconda metà uscirà nell’estate dell’anno prossimo. Per celebrare l’uscita dei film, in cima al presente articolo è possa dare un’occhiata al nuovissimo trailer del film Bocchi the Rock.

Le vicende di questa serie ruotano attorno alla protagonista principale Hitori Gotoh, ‘Bocchi-chan’, una ragazza molto introversa e timida con chiunque. Ma durante gli anni della scuola media inizia a suonare la chitarra, e il suo obiettivo era di entrare in una band. Infatti in questo modo credeva che così facendo avrebbe potuto esprimere se stessa senza nascondersi, per dare quindi a se stessa un’opportunità per brillare. Ma non avendo amici ha finito per esercitarsi con la chitarra per sei ore ogni giorno da sola.

Dopo essere diventata un’abile chitarrista, carica diversi video di sé mentre suonava su Internet sotto il nome di ‘Guitar Hero’. E un giorno la sua vita cambia completamente quando Nijika Ijichi, la batterista della band chiamata Kessoku, la nota. E per questo motivo, la sua vita quotidiana ha cominciato a cambiare poco a poco.

Bocchi the Rock è un manga seinen scritto e disegnato da Aki Hamaji. Il suo debutto risale al 2017 sulla rivista Manga Time Kirara Max di Hōbunsha ed è attualmente in corso.

Fonte – Comicbook