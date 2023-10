La fantastica corsa volante – Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-21T08:00:05+02:00 Un albo illustrato frenetico e divertente che catapulta in una corsa rocambolesca e piena di divertimento. Testi: Jibbe Veldkamp Illustrazioni: Sebastiaan Van Doninck Traduzione: Laura Pignatti Casa Editrice: Sinnos Editrice Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 31 pp. Formato: 21×28 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2023 Prezzo: 14 €

Di corse automobilistiche, motociclistiche, ciclistiche, nautiche e di altri mezzi di trasporto ne esistono davvero moltissime. Non esistono però delle corse volanti. Quelle, vista anche la pericolosità, non si sono mai viste. Almeno fino ad oggi. Infatti, è uscito un libro in cui si parla proprio di questa particolare gara di corsa. La fantastica corsa volante è un albo illustrato scritto da Jibbe Veldkamp, illustrato da Sebastiaan Van Doninck, tradotto da Laura Pignatti e pubblicato da Sinnos Editrice nel aprile 2023. Il titolo originale, è uscito in olanda con Querido nell’aprile 2020, con il nome di De fantastische vliegwedstrijd. Il libro è stato poi pubblicato anche in inglese e francese.

La storia narrata in questo albo vede una corsa che si tiene ogni anno ed è senza esclusione di colpi. Il racconto della storia procede come una vera e propria telecronaca delle immagini che vediamo. Ci sono ben dieci squadre a fronteggiarsi: il Flamingo Team, la Bat squadra, i Super falchi, i Pellicani, i Tucani, il Team Pollo, i Colibrì, Struzzo & Pinguina, Picchi Toc Toc e infine i gufi ritardatari. Tutti molto agguerritissimi e battaglieri a bordo di aerei, dirigibili, mongolfiere e altri oggetti volanti non identificati. Tra una pagina e l’altra, molti di questi team verranno eliminati o messi fuori combattimento. Perché le sfide volanti sono molto veloci e pericolose. C’è solo un vincitore che finirà sul podio, senza secondi e terzi posti.

Il testo scritto da Jibbe Veldkamp ha un chiaro registro da telecronaca. Molto sincopato, pieno di esitazioni, onomatopee e colpi di scena. La storia segue il crescendo tipico delle corse automobilistiche. Quindi diventa, con il passare del tempo e l’avvicinarsi al traguardo, sempre più frenetica e piena di suspance. Le illustrazioni realizzate da Sebastiaan Van Doninck, sono davvero meravigliose. Uniscono uno gusto classico alla freschezza degli stili più moderni. Realizzate in un acquarello pieno di dettagli e con una grande caratterizzazione di tutti i protagonisti della gara. Sia i personaggi che i loro mezzi sono studiati in modo da essere adatti l’uno all’altra. Il tutto per rendere ancor più divertente l’intera corsa. Il risultato è sia bellissimo che spassosissimo. Ogni volta si ha voglia di girar pagina e scoprire cosa succede. Infine, i magnifici colori ad acquarello delle illustrazioni hanno una resa brillante e viva nella stampa finale.

La fantastica corsa volante è un altro ottimo prodotto pubblicato da Sinnos Editrice. Tutto in questo albo illustrato dimostra la grande cura che come sempre questa casa editrice dedica ai suoi libri. A partire ovviamente dal font del testo. Appositamente studiato per agevolare la lettura, grazie al suo spessore uniforme e ad una adeguata spaziatura tra le lettere e le parole. Oltre a questo, c’è l’ulteriore accorgimento di porre il testo è sempre in degli spazi dedicati non troppo vicino alle illustrazioni o sovrapposti. Tutto ciò rende la lettura dei più piccoli lettori molto più agevole e piacevole. Ultimo aspetto che ci teniamo sempre a menzionare è il prezzo basso degli albi illustrati di Sinnos Editrice, nonostante l’alta qualità dei loro libri. Non è un particolare da sottovalutare, visti i prezzi crescenti di ogni bene di consumo.

Conclusione – La fantastica corsa volante

La fantastica corsa volante è un albo illustrato frenetico e spassosissimo. La lettura dall’inizio alla fine procede in maniera veloce e divertente come se si seguisse la telecronaca di una corsa normale. Invece qui ci troviamo in una corsa volante con dei mezzi buffi guidati da improbabili pennuti. La struttura del libro si fonda proprio sulle sequenze e le azioni salienti della corsa, facendocela vivere in pieno in ogni momento. Sia il testo che le illustrazioni sono fatte in maniera che il lettore riesca a seguire tutta la corsa in maniera avvincente e mai ripetitiva.

