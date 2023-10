L’Attacco dei Giganti: Isayama si rivolge ai fan dopo la notizia del suo ritorno

L’Attacco dei Giganti sta per tornare. Questo potrebbe fuorviare i fan della serie quindi specifichiamo subito che non si tratta di un sequel del manga. Tuttavia abbiamo recentemente riportato che Isayama tornerà a lavorare sul manga disegnando 18 pagina extra. In ogni caso la notizia è molto importate per ogni fan delle vicende di Eren Jaeger. Si tratta di una serie che fin dal suo primo capitolo, ha travolto emotivamente tutti i lettori. E Il famoso mangaka Hajime Isayama ha creato un mondo di base crudo e violento, ma che ha conquistato milioni di persone. E ora Isayama è pronto a tornare per un periodo, e lo ha fatto scrivendo una lettera rivolta ai fan, confermando così il il ritorno speciale già annunciato.

L’aggiornamento di questo messaggio speciale conferma intanto che è in arrivo un nuovissimo artbook de L’Attacco dei Giganti.

“Il mio nome è Hajime Isayama. Sono passati circa due anni e mezzo da quando ho terminato la serializzazione de L’Attacco dei Giganti” debutta il mangaka. La lettera prosegue con Isayama che conferma di pubblicare un artbook a colori e esserne molto onorato. E con orgoglio confessa di essere molto felice di aver raccolto tutto il suo lavoro in un libro. Si scopre che non è realizzato interamente da lui, ma ha chiesto aiuto a un’artista non specificato per la colorazione delle illustrazioni da lui disegnate.

L’obiettivo di questo artbook in arrivo è esaltare e dare spazio a tutti coloro che hanno supportato Isayama alla realizzazione della storia di Eren Jaeger. Dunque Isayama ha lavorato con il colorista originale de L’Attacco dei Giganti per realizzare questo artbook.

Ma quello che vogliono scoprire al più presto tutti i fan, è il contenuto della grande sorpresa contenuta nell’artbook. Il mangaka infatti ha confermato che includerà un nuovo one-shot di 18 pagine. Si tratterà del primo ritorno ufficiale della serie manga da quando si è conclusa un paio di anni fa.

Questa notizia imperdibile è arrivata a ridosso del ritorno della parte conclusiva dell’adattamento dell’anime di Studio MAPPA. Dopo aver quindi debuttato sul piccolo schermo nel 2013, la serie anime si concluderà dopo 10 anni.

