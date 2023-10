Il manga Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto come ben sapete avrà una trasposizione anime e al momento i dettagli al riguardo sono davvero pochi, o meglio, non abbiamo ancora molto materiale su cui speculare, quindi al momento dobbiamo solamente accontentarci di poster, Key Visual, teaser e via discorrendo.

Nonostante le prime critiche alla produzione per quanto riguarda le prime immagini con i personaggi, gli sviluppatori hanno cerato di migliorarsi e senza dubbio il risultato sarà sorprendente. Molto probabilmente le precedenti critiche sono state ascoltate e oltre la visual visibile in calce anche nel teaser abbiamo avuto modo di vedere qualche piccolo miglioramento.

In calce, tramite Comic Book e il profilo ufficiale Twitter/X di Kaiju No. 8, possiamo dare uno sguardo ravvicinato a Kikoru Shinomiya, una delle figure centrali della storia. Il manga è edito in Italia da Star Comics mentre per la serializzazione in simulcast invitiamo a seguire la pubblicazione dell’app ufficiale Shueisha Manga Plus.

Se vi siete persi gli ultimi dettagli sappiate che la trasposizione anime in questione è prevista per la primavera del 2024, probabilmente aprile o maggio. Con l’animazione prodotta da Production I.G. e i disegni dei Kaiju dallo Studio Khara, lo staff principale dell’anime non è ancora stato rivelato, rammentandovi che lo studio di animazione è lo stesso della nuova trasposizione anime di Kinnikuman.

Tuttavia, sono stati annunciati alcuni membri del cast vocale: Masaya Fukunishi nel ruolo di Kafka Hibino, Wataru Kato nel ruolo di Reno Ichikawa e Asami Seto nel ruolo di Mina Ashiro. Non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda una trasmissione in simulcast ma molto probabilmente anche questa sarà accolta da Crunchyroll, nonostante al momento abbiamo solamente la data di uscita nipponica.

Kaiju No. 8 sicuramente è una delle trasposizioni anime più attese degli ultimi tempi, visto il successo immediato ottenuto dopo la pubblicazione dei primi capitoli. Il manga è stato conosciuto anche in territorio nostrano anche grazie al marketing ineccepibile di Star Comics.

