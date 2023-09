Gundam Build Metaverse: il nuovo trailer svela la data di uscita dell’anime

L’universo di Gundam punta a far parte del Metaverso e sta pianificando di rilasciare parecchi progetti all’insegna di “Gunpla Colony“. Con il presente articolo vogliamo riportare una nuova serie anime che inizierà il prossimo mese, intitolata Gundam Build Metaverse. Concentrandosi sui personaggi che combattono con i loro modelli virtuali di Gundam, con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo trailer che permette ai fan di guardare più da vicino la novità sulla serie.

Uno dei motivi principali della longevità di Mobile Suit Gundam è la sua capacità di presentare i mecha in realtà uniche. L’inizio dell’adattamento anime classico degli anni ’70 è legato alla guerra tra la Federazione Terrestre e il Principato di Zeon. Ma nonostante questo, il franchise è andato avanti e ha creato innumerevoli serie, romanzi e film per esplorare nuovi aspetti della sua storia. Gundam ha recentemente dimostrato di essere riuscito ad aprire nuovi orizzonti con The Witch From Mercury, ma ha due nuovi progetti anime in arrivo. Il primo è Mobile Suit Gundam Seed Freedom e l’altro è Requiem For Vengeance.

Il primo episodio di Gundam Build Metaverse farà il suo debutto sul canale Youtube ufficiale della serie il 6 ottobre. Questo celebrerà il decimo anniversario della serie Gundam Build. Dopo questo primo episodio, il secondo e il terzo saranno disponibili il 20 ottobre. Piuttosto che concentrarsi su battaglie spaziali in cui il destino dell’universo può essere in bilico, la serie Gundam Build si concentra abitualmente su battaglie con posta in gioco più piccola che coinvolgono i modelli in plastica di Gundam.

Per saperne di più sull’anime ambientato nel Metaverso, di seguito riportiamo una descrizione ufficiale dell’adattamento anime, disponibile su Internet il mese prossimo:

“Un nuovo servizio Internet è nato nel mondo di Gunpla. Nel Metaverso realm, l’utente può controllare il proprio avatar, interagire con altri utenti, giocare a Gunpla Battle e acquistare veri Gunpla. Rio Hojo è un ragazzo che si è tuffato in questo nuovo mondo. Studia le tecniche di costruzione dei Gunpla nel mondo reale con Seria Urutuski. Assorbendo il know-how di Gunpla Battle da Mask Lady nel mondo del Metaverso, ha affinato le sue abilità giorno dopo giorno. Dopo aver completato il suo Gunpla originale, il Lah Gundam, Rio incontra alcuni campioni del passato di Gunpla Battle nel regno del Metaverso“.

