One Piece con la puntata 1074 ha raggiunto ancora una volta delle vette assurde con le animazioni e come se non bastasse sta ponendo le basi per la fine del longevo scontro tra Kaido e Luffy. La battaglia sulla Cupola del Teschio si infiamma e dopo l’inizio del climax di Wano il tutto è in discesa e la fine per l’Imperatore è vicina.

Dopo il Risveglio del suo frutto Luffy ha avuto l’accesso a una nuova forma del suo Gear, usando durante il combattimento l’area intorno a lui a suo piacimento, mettendo in serio difficoltà il terribile Kaido, già tremante una volta vista la trasformazione del suo avversario.

Così come la puntata 1071 anche questa discussa raggiunge un livello alto di animazione, regalando agli spettatori una incredibile resa finale del combattimento che ha visto il Risveglio del “potere più ridicolo del mondo” capace di impaurire e mettere in ginocchio il Governo Mondiale. I Gorosei hanno tentato di fermare lo Zoan Mitologico più volte nel corso degli anni, ma la volontà del medesimo ha impedito la sua cattura: ora Joy Boy è tornato.

Nella puntata 1073 Luffy ha deciso di agganciare un fulmine dal cielo per scagliarlo contro Kaido, chiudendo il tutto con un classico cliffhanger. Il colpo si risolve in questa puntata con un’animazione degna degli scorsi episodi dove il protagonista ha sprigionato tutte le sue abilità “cartoonesche”: è l’ora del “Gom Gom Lighting”.

One Piece 1074: il Gear 5 fa ancora “scintille” nello scontro tra Kaido e Luffy

Un colpo imponente e impattante che sorprende anche Kaido, dopo aver creduto di aver fermato l’attacco. I prossimi due episodi così come accennato nel corso delle scorse settimane, chiuderanno la lunga battaglia tra i due, successivamente aver evidenziato la potenza del Gear 5 limitata solamente dall’immaginazione di Luffy. La puntata se non l’avete ancora vista la trovate su Crunchyroll.

