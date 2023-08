One Piece 1073: l’anime svela l’attacco più sorprendente di Rufy

L’anime di One Piece si trova ora nel momento conclusivo dello scontro tra Monkey D. Luffy e Kaido sul tetto dello Skull Dome di Onigashima.

Con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio trasmesso di One Piece, il 1073, ha mostrato l’attacco più impressionante in assoluto del Gear Fifth di Rufy.

Il capitano dei Cappelli di Paglia ha finalmente risvegliato il tanto atteso nuovo potere nel momento più critico dello scontro contro Kaido. E da quando è successo ha dato vita a una serie di attacchi uno più ridicolo dell’altro. Questo ha livellato il campo di gioco contro Kaido poiché ora Rufy è in grado di eseguire praticamente qualsiasi tipo di attacco.

Per arrivare al Gear Fifth, Rufy è andato oltre i limiti del suo corpo, e infatti il protagonista insieme a Kaido, sta sentendo l’impatto di tutto ciò che è accaduto finora in questa lotta. Ma questo è anche solo l’inizio del vero combattimento tra loro due, poiché entrambi si sentono più rinvigoriti di prima. Ma ad un certo punto dello scontro, Rufy si prepara per il suo prossimo grande attacco che lo vede saltare in cielo e afferrare un fulmine alla fine dell’episodio.

L’episodio 1073 di One Piece sposta la maggior parte dell’attenzione dallo scontro sulla situazione della Skull Dome. Mentre le fiamme continuano a minacciare la vita di tutti coloro che sono bloccati nei piani inferiori, Raizo e Jinbe intervengono per cercare di spegnere tutti gli incendi con una massiccia tecnica dell’acqua. Per tutto il tempo, Kaido si lamenta con Rufy per aver rovinato tanto di quello che aveva costruito fino a quel momento. E quindi, Cappello di Paglia torna all’attacco contro Kaido con stile, presentando un nuovo attacco. È chiaramente il più sorprendente, uno mai visto prima.

Lo si vede saltare in aria e afferrare un fulmine dal cielo. Kaido sorride nel vedere Rufy sferrare un altro attacco fantasioso, ed è chiaro che ora questa lotta sta davvero raggiungendo il suo apice. Di fatto abbiamo recentemente riportato che l’episodio che concluderà ufficialmente lo scontro più lungo del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda sarà il 1076.

Fonte – Comicbook