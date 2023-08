UFO Robo Grendizer di Go Nagai riceverà un nuovo adattamento animato, sfruttando allo stesso tempo l’incredibile successo degli anime in questo periodo storico. Considerato il padre dei “robottoni” Nagai nel corso degli anni ha sempre saputo creare una mitologia immortale, comprensiva anche di Devilman e tanti altri.

Il nuovo adattamento animato è previsto per il 2024 e per l’occasione è stato condiviso un trailer e delle key visual dei personaggi, insieme a un poster ufficiale davvero bellissimo. Il video mostra il protagonista della storia insieme alla nuova versione di UFO Robo Grendizer, alimentando l’hype senza tempo del pubblico.

La nuova produzione è descritta come il reboot dell’anime classico degli anni settanta. Mitsuo Fukuda (Mobile Suit Gundam Seed, Gear Fighter Dendoh, Future GPX Cyber Formula) è il direttore principale dell’anime presso GAINA e Go Nagai è il direttore esecutivo del progetto.

Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury) sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie. Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion, Wolf Children, Gunbuster 2: Diebuster) disegna i personaggi e Kōhei Tanaka (One Piece, Sakura Wars, Dirty Pair) compone la musica.

UFO Robot Grendizer: trailer, key visual e data di uscita annunciata

Come leggiamo su ANN l’account ufficiale Twitter del franchise ha anche condiviso il design dei personaggi principali e quindi anche quello riguardante UFO Robo. I personaggi ovviamente calcano lo stile classico anche se da come potete immaginare qualcosa è comunque cambiato. In calce potete dare un’occhiata al tutto, ammirando in più posizioni anche la struttura del nuovo robot.

UFO Robo Grendizer è stato il terzo capitolo della serie di robot giganti Mazinger di Nagai (dopo Mazinger Z e Great Mazinger). L’anime e il manga originali Goldrake sono stati lanciati nel 1975 e più o meno in quel periodo la trasposizione animata ha conquistato anche il popolo italiano. Cosa ne pensate di questi primi dettagli?



Fonte Anime News Network