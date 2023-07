One Piece al momento sta adattando in maniera animata l’arco di Wano, forse uno dei più importanti al momento all’interno del franchise. In attesa del Gear Fifth gli animatori si sono esposti ancora una volta sulla questione, parlando al pubblico dei momenti migliori fino a ora a proposito dell’arco narrativo in questione.

Kenji Yokoyama, uno degli animatori nipponici più importante del momento ha condiviso qualche parola sulla questione tramite Comic Book, sollevando alcuni spunti di discussione davvero interessanti.

Kenji oltre la recente partecipazione alla serie sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon, ha contribuito alla realizzazione delle animazioni di Dragon Ball e anche della prima serie di Slam Dunk, recentemente aggiunta sul canale YouTube di Toei.

Nell’intervista è stato chiesto all’animatore in questione quale momento avesse preferito fino a ora all’interno dell’adattamento animato di Wano, e la risposta è stata la seguente: “Ovviamente è sempre bello essere coinvolti all’interno di un prodotto del genere, quindi non è semplice scegliere quali sono i momenti che più preferisco.

I miei momenti preferiti sono quando Otama riceve il dolce, la scena con il samurai sulla barca malconcia, il tradimenti emotivo e quando Yamato torna di nuovo per incontrare il samurai. Queste scene le ho fatte con una particolare attenzione, visto il carico emotivo, anche se adotto lo stesso sistema anche con gli altri episodi.”

One Piece: quali sono i momenti migliori dell’arco di Wano?

Il climax di Wano è stato raggiunto e manca davvero poco per l’arrivo del Gear Fifth. Nel prossimo mese uscirà finalmente la nuova forma di Luffy allo scoperto, per sconfiggere definitivamente il temibile Yonko Kaido. Inoltre sempre nello stesso mese arriverà anche su Netflix il live action dedicato all’franchise, sotto la supervisione dello stesso Oda. L’uscita è prevista per il 31 agosto.

Se volete mettervi in pari con il manga potete leggere gli ultimi capitoli gratuitamente sull’app ufficiale Shueisha, MANGA Plus.

