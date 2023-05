One Piece è uno di migliori battle Shonen di sempre e tra i manga più amati dai fan in tutto il mondo. Soprattutto Eiichiro Oda è riuscito a scrivere e disegnare un manga che ha conquistato fan appartenenti a generazioni diverse. Sicuramente l’aspetto principale di One Piece sono i combattimenti e nel manga ce ne sono di iconici e soprattutto violenti. E su questo c’è da dire che la serie presenta una varietà di combattimenti di questo tipo. E Oda è riuscito a sottolineare la natura piratesca e selvaggia dei suoi personaggi. Rufy è stato coinvolto più di una volta in questi scontri con diversi suoi avversari e non si è tirato mai indietro. Anche quando la situazione era drammatica.

Rufy ha incontrato diversi personaggi inizialmente superiori a lui e infatti non solo ha subito ferite importanti ma anche brutali sconfitte, che l’hanno seriamente messo in pericolo. Probabilmente un personaggio secondario o di supporto non sarebbe sopravvissuto, ma Rufy ce l’ha sempre fatta. Infatti in questa discussione vogliamo individuare e analizzare i 5 pestaggi più violenti di One Piece ai quali Rufy è sopravvissuto.

One Piece – I 5 pestaggi più violenti ai quali Rufy è sopravvissuto

Lo scontro violento contro Kaido
Rufy vs Katakuri
Il veleno di Magellan
Lo scontro contro Lucci
La violenza subita da Crocodile

5) LA VIOLENZA SUBITA DA CROCODILE

Crocodile è uno dei pirati più importanti di One Piece e soprattutto il primo avversario che ha seriamente messo in pericolo Rufy più di una volta. Si tratta dell’attuale fondatore della Cross Guild e ex presidente della Baroque Works. Proprio quando ricopriva quest’ultima carica, il suo obiettivo era realizzare il suo progetto chiamato Utopia sul Regno di Alabasta, ma Rufy è riuscito a far saltare tutto grazie alla sua caparbia. Ma affrontare Crocodile è stato molto pericoloso per il protagonista di One Piece. Si sono affrontati tre volte e Rufy è riuscito a sopravvivere almeno a due pestaggi. Crocodile ha mangiato il Frutto del Diavolo Sand Sand di tipo Rogia e tra i suoi poteri quello più spaventoso c’è quello che gli permette di disidratare gli esseri viventi semplicemente toccandoli ed è quello che ha fatto con Rufy, oltre ad averlo trafitto con l’uncino quasi mortalmente.

4) LO SCONTRO CONTRO LUCCI

Durante la saga di Enies Lobby, Rufy e il suo equipaggio sono determinati a salvare Robin dal CP9. Ma per riuscire in questa impresa hanno dovuto affrontare i membri di questa organizzazione. Chiaramente il membro più forte del CP9 era Rob Lucci e ad affrontarlo è stato il protagonista di One Piece, ma anche gli altri componenti della ciurma non hanno avuto vita facile. Infatti questa fase del manga ha portato i pirati di Cappello di Paglia ad un livello superiore. Infatti Rufy ha mostrato ben due sviluppi del suo potere del Frutto del Diavolo, ossia il Gear Second e Third. Nella prima fase dello scontro contro Lucci, però, questo non basta. Ma riesce a sopravvivere a un vero e proprio pestaggio iniziale da parte di Lucci, il quale mette in mostra sia i poteri del Frutto Felis Felis modello leopardo di tipo Zoo Zoo sia uso delle Rokushiki.

3) IL VELENO DI MAGELLAN

Uno dei pestaggi più violenti al quale Rufy è riuscito miracolosamente a sopravvivere è stato quello durante lo scontro contro Magellan. Rufy riesce inizialmente a intrufolarsi all’interno della prigione più impenetrabile del mondo, con l’obiettivo di liberare Ace. Tuttavia alla fine si trova faccia a faccia con Magellan, il quale affronta il pirata con i poteri del Frutto del diavolo Doku Doku di tipo Paramisha. Questo frutto gli permette di rilasciare una grande quantità di veleno dal corpo, sia in forma gassosa che in forma liquida, e di manipolarlo a suo piacimento. Il veleno emesso dal corpo di Magellan è un insieme di veleni differenti capaci di portare alla morte in un breve lasso di tempo, in quanto agisce sul sistema nervoso. Rufy ha rischiato seriamente la morte e senza Ivankov non sarebbe mai sopravvissuto.

2) RUFY VS KATAKURI

Durante la saga di Whole Cake Island, Rufy ha subito uno degli attacchi più pesanti di sempre affrontando il secondo figlio maschio di Big Mom, Katakuri. Durante questo combattimento, Katakuri non solo surclassa Rufy in termini di forza bruta, ma anche in termini di velocità e ambizione della percezione. L’avversario del protagonista ha messo seriamente in difficoltà Rufy con il potere del Frutto del Diavolo Mochi Mochi. Questo gli consente di produrre, controllare e trasformare il proprio corpo in mochi, una sostanza viscosa e appiccicosa. È riuscito a colpire continuamente Rufy con una raffica di colpi veloci, pugni enormi e una mazza chiodata roteante. Katakuri è stato uno dei primi avversari contro il quale Rufy ha usato il Gear Forth, ma anche in questa forma il figlio di Big Mom lo mette al tappeto trasformando addirittura il pavimento in mochi e lo afferra seppellendolo sotto un cumulo di mochi.

1) LO SCONTRO VIOLENTO CONTRO KAIDO

Lo scontro contro Kaido è senza dubbi quello più violento che Rufy abbia mai affrontato ma anche quello più estenuante. Infatti questo l’ha spinto a risvegliare il potere del suo Frutto del Diavolo, ma prima di questo momento, Kaido ha messo al tappeto Cappello di Paglia almeno 3 volte. Kadio era uno dei quattro Imperatori del mare e il tiranno dell’isola di Wano e prima del Gear Fifth, Rufy ha seriamente rischiato di morire, poiché era anche finito infondo all’oceano.