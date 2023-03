One Piece: un calciatore tedesco omaggia Trafalgar Law con un’esultanza

One Piece è sicuramente considerata da molti appassionati tra le migliori serie shonen di tutti i tempi. Non a caso a debuttato nel 1997, e il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda narra le avventure di Monkey D. Rufy e la sua ciurma da oltre due decenni. Tra i numerosi personaggi presenti nel mondo di One Piece, nel presente articolo vogliamo concentrarsi su uno dei più amati. Stiamo parlando di una delle cosiddette supernove e del capitano e il medico dei Pirati Heart, Trafalgar Law.

Tra i maggiori e più potenti rappresentanti della “Peggiore delle generazioni” è stato omaggiato da un calciatore tedesco con un’esultanza a lui dedicata.

Come molti altri pirati della Grand Line, Law sfrutta i poteri del Frutto del Diavolo Ope Ope di tipo Paramisha. Questo tipo di Frutto gli permette di creare una “stanza” attorno a sé, all’interno della quale può spostare e tagliare ogni cosa, compreso se stesso, oltre ad avere la possibilità di manipolare le parti tagliate come vuole. Infatti Law è anche conosciuto come “Il chirurgo della morte”.

Law ha avuto un ruolo importante in alcune fasi del manga soprattutto durante gli eventi di Wano. Alleatosi con Rufy per eliminare Kaido e la sua tirannia, è riuscito a far fuori Big Mom, uno dei quattro imperatori, insieme a Kidd.

I fan di One Piece sono tantissimi, compresi anche personaggi pubblici, come i calciatori. Il mondo di One Piece poi non è estraneo al mondo del calcio. Infatti esiste un cortometraggio intitolato “Dream Soccer King” che ha messo alla prova le abilità calcistiche dei pirati. Oggi riportiamo che un calciatore tedesco di nome Julain Brandt, in seguito a un gol, ha deciso di esultare omaggiando proprio Law, dichiarando quindi di essere un fan del manga di Eiichiro Oda.

Law ha ricoperto un ruolo molto importante durante le vicende di Wano combattendo contro Big Mom, l’alleato più potente di Kaido. Al momento non ci sono molti aggiornamenti sul pirata nel nuovo arco narrativo, ma la sua ultima apparizione l’ha visto impegnato e coinvolto in uno scontro importante contro Marshall D. Teach.

Fonte – Comicbook