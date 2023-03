Shinichiro Watanabe, il regista dell’anime di Cowboy Bebop è nuovamente all’opera con una nuova storia da raccontare, dopo aver accresciuto la sua fama con l’anime cult appena citato. La voce girava da molto all’interno del settore, anche se sostanzialmente non è mai arrivato nulla di concreto.

Oggi finalmente, tramite Comic Book possiamo leggere la conferma di questo nuovo progetto grazie a un primo poster ufficiale che in maniera velata rivela già qualcosa per quanto riguarda trama ed eventi.

A Girl Meets a Boy and a Robot (Una ragazza che incontra un ragazzo e un robot) sarà il prossimo film diretto da Watanabe in collaborazione con Studio MAPPA (Attack on Titan, Jujutsu Kaisen). L’uscita in Giappone non è stata ancora annunciata, ma la finestra d’uscita indica il 2023.

Come accennato non abbiamo molti dettagli al riguardo anche se dal poster possiamo carpire comunque qualcosa al riguardo, e tra le prime cose che saltano all’occhio troviamo al centro sicuramente un mondo post-apocalittico dove si discute ancora del rapporto tra uomo e macchina.

Al centro del poster troviamo una figura con indosso degli indumenti rossi (probabilmente è la ragazza protagonista presente anche nel titolo) che si fa strada in un’enorme distesa di detriti e rottami, dove un robot davanti a lei sembra farle strada.

Watanabe è molto caro a questi temi, e oltre i Cowboy spaziali di Cowboy Bebop appunto, troviamo senza dubbio queste tematiche anche in dei titoli come in Space Dandy, Macross Blus, Blade Runner Black Out 2022 e altri ancora. Riportiamo tutto tramite Comic Book.

Come accennato non abbiamo ancora nulla per questo nuovo film anime, ma allo stesso tempo MAPPA ha diffuso questo bellissimo poster per annunciare A Girls Meets a Boy and a Robot, mentre è alle prese con tantissimi altri progetti come Hell’s Paradise: Jigokuraku e la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

