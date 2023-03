Disney+ come avevamo già accennato negli scorsi mesi, vuole essere una concorrente ostica per le piattaforme maggiori come Netflix e Crunchyroll ad esempio (sempre parlando di anime), e passo dopo passo probabilmente arriverà a un arduo testa a testa.

The Walt Disney Company ha quindi deciso di mostrare un forte interesse verso il catalogo anime, partendo dalla nuova serie di Bleach prodotto da Studio Pierrot.

Allo stesso tempo non tutti i fan possono usufruire di questo nuovo catalogo della nota piattaforma streaming, dato che quest’ultimo è funzionante solo nei mercati che utilizzano il marchio Star di Disney.

In calce, tramite Comic Book possiamo ammirare questo bellissimo catalogo che varia da Summertime Rendering a Bleach: Thousand-Year Blood War e altri ancora. Infatti sempre dalla foto potete anche notare la presenza di Star Wars Visions, il nuovo progetto animato dedicato al noto franchise creato da George Lucas.

Disney+ inserisce nuovi anime nel suo catalogo

Come vedete molti progetti sono anche inerenti alla Marvel, infatti vediamo anche una serie su Iron Man e gli Avengers, oltre la serie originale di Bleach accompagnata da quel capolavoro di Tokyo Revengers. Bleach: Thousand-Year Blood War però non è disponibile su Disney+ in alcuni Paesi senza un abbonamento specifico.

Oltre la nuova serie tratta dal manga di Tite Kubo non sappiamo ancora la diffusione di questo catalogo mostrato in foto, dato che da parte della nota piattaforma streaming non abbiamo avuto ancora delle conferme ufficiale.

Essendo titoli molto richiesti probabilmente arriverà nella maggior parte dei Paesi del mondo, ma attendiamo conferme. Sicuramente quelli più avvantaggiati al momento sono sicuramente i giapponesi, dato che il catalogo in questione non ha fatto “storie” come nelle piattaforme esterne dalla Terra del Sol Levante.

Un’altra piattaforma streaming si sta specializzando a quanto pare nel medium degli anime, successivamente agli investimenti di Netflix e anche Prime Video al riguardo. Ovviamente questo è sempre e comunque un ottimo segno anche per l’Italia, dati i titoli presenti e che saranno presenti in queste piattaforme streaming. Cosa ne pensate?

Purtroppo non abbiamo ancora una conferma ufficiale per la diffusione di questo catalogo in terra nostrana, ma a breve potrebbe arrivare.

