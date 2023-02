The JOJOLands potrebbe essere uno dei migliori inizi di sempre per quanto riguarda la longeva saga di Hirohiko Araki JoJo’s Bizarre Adventure, stando alle ultime opinioni degli appassionati della nota saga nipponica.

L’accoglienza da parte del pubblico, insieme alle loro opinioni, parlano di uno dei migliori capitoli di sempre, se non il più apprezzato e completo fino a questo momento. Se consideriamo che le saghe di Jojo sono nove, questo è un risultato davvero eccezionale, dato che vuole dire davvero molto.

Forse in questo caso il risultato è stato raggiunto per via della sperimentazione e della maturità artistica dell’autore, perfezionata e raggiunta nel corso del tempo tramite la ricerca e la singolarità sempre ambita all’interno delle sue storie.

Questa volta l’inizio esplosivo è dovuto a Dragona e Jodio, due fratelli aventi degli Stand davvero particolari e potenti: November Rain e Smooth Operators. Questi ultimi mostrano le loro abilità durante uno scontro con due agenti della polizia, che stavano solamente svolgendo il loro dovere.

I lettori vengono infatti travolti da un primo capitolo veramente interessante, così come leggiamo su Comic Book, dove i due protagonisti mettendo in risalto la loro prepotenza e la loro vita criminale, mettendo fuori gioco i due agenti antecedentemente citati.

Veramente è bastato poco per far innamorare il pubblico di Jodio e Dragona, i due protagonisti della nona parte di Jojo. Quest’ultima è stata considerata l’ultima parte della storia, ma allo stesso tempo considerando le parole di Araki, il rumour potrebbe non essere confermato.

#JOJOLANDS1 #TheJOJOLands

The duo is already so lovable, and the fact that it’s a JoJo duo just enhances everything about it. I can’t believe Araki actually did it, I’m still in shock. pic.twitter.com/4Do5TupzK3

— STICKER ⋆ ⁽ᴶᴶᴮᴬ₋ᴺᴱᵂˢ⁾ (@StickerTricker) February 16, 2023