Il talento di Mr. Crocodile: recensione del film ora in home video

Federico Vascotto 2023-02-16T16:32:52+01:00 Titolo originale: DC League of Super-Pets Diretto da: Jared Stern, Sam J. Levine Video: 2,40:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 Dolby Digital: Italiano Francese Olandese Fiammingo Dolby TrueHD Atmos: Inglese Sottotitoli: taliano NU Inglese NU Francese Olandese Formato: Amaray Distribuzione: Warner Bros. Contenuti Speciali: Dietro le super voci Come disegnare Krypto Corso di animazione Il mondo dei super-pets Easter Eggs Scene eliminate

Dopo la presentazione ad Alice nella Città e l’uscita al cinema, arriva con Eagle Pictures Home Video il film misto d’animazione e live action tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, Il Talento di Mr. Crocodile. Una pellicola per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e delle sue avventure insieme alla famiglia Primm.

Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon (Blades of Glory – Due pattini per la gloria), scritto da Will Davies, Il Talento di Mr. Crocodile vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Il film contiene canzoni originali interpretate da Shawn Mendes, nella versione italiana adattate da Luigi Strangis. Le canzoni originali sono state scritte da Benj Pasek e Justin Paul, due dei più apprezzati e premiati compositori contemporanei, autori di musical come Caro Evan Hansen, The Greatest Showman e vincitori del Premio Oscar nel 2017 per La La Land.

Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Il talento di Mr. Crocodile: commento al film e all’edizione home video

Il Talento di Mr. Crocodile è una favola per tutta la famiglia che risveglia i sogni in ognuno di noi. Racconta l’importanza della fiducia in se stessi e di quella dei propri cari ma anche il potere della musica che ci permette di esprimere al meglio noi stessi. Proprio come accade a Lyle, del quale uno degli aspetti più curiosi messi in scena è che non parla mai se non attraverso le canzoni. Bardem interpreta un inedito villain non proprio tale colorandolo di dolcezza e contraddizioni. Anche la famiglia protagonista è ben amalgamata e caratterizzata. Constance Wu conferma di essere un’ottima interprete in veste comica e di saper anche cantare e ballare. Del resto aveva già lavorato a Broadway. Le coreografie costruite, dobbiamo dirlo, sono coinvolgenti e contagiose, tanto da far venire voglia di danzare insieme ai personaggi. Ma anche gli altri interpreti, soprattutto Bardem, ci hanno sorpreso in tal senso.

L’edizione Eagle Pictures Home Video propone un semplice ma colorato amaray di plastica contenente il disco del film e alcuni simpatici adesivi. Imperdibili gli extra che contengono tante piccole con curiosità e dietro le quinte sulla realizzazione del film. Insieme agli immancabili video musicali e sing-along per cantare insieme ai protagonisti. Tra questi: Le papere –Storytime con Shawn Mendes e Javier Bardem, un videolibro sostanzialmente – Croc and roll – Lyle sul set – Guardaci ora – Il cast.