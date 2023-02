Il nuovo brano inedito dei Linkin Park si presenta con un video anime

I Linkin Park hanno pochi giorni fa infiammato l’intero fandom di tutto il globo, annunciando un nuovo brano inedito intitolato “Lost“. Tutti gli affezionati ascoltatori della band statunitense sono pronti a tornare indentro nel tempo, precisamente ai primi anni 2000.

Per chi non ne fosse ancora al corrente, la band ha annunciato che il brano sarebbe uscito questa settimana per celebrare il 20° anniversario di Meteora, uno degli album più amati del gruppo. Per festeggiare e commemorare questo album incredibile, i componenti della band hanno deciso di pubblicare questa canzone intitolata, “Lost”. Inutile nascondere la forte nostalgia che assalirà tutti gli appassionati dei Linkin Park, dato che sarà possibile ascoltare la voce del defunto frontman Chester Bennington su una nuova canzone.

Quello che vogliamo riportare nel presente articolo riguarda il video ufficiale. Infatti si tratterà di un video anime! La pagina Twitter ufficiale della band ha pubblicato un’anticipazione del video. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The countdown has begun to the world premiere of “Lost” music video tomorrow at 9pm PST. Set your reminder for the YouTube premiere: https://t.co/0lKN8i65Bv Directed by @pplpleasr1 & @maciej_kuciara pic.twitter.com/PMja9i5ga9 — LINKIN PARK (@linkinpark) February 9, 2023

La band ha coinvolto i registi pplpleasr1 e maciej_kuciara per supervisionare il video animato. Il team supervisiona la società Shibuya. Questa produce anime e progetti ispirati agli anime incentrati sulla narrazione decentralizzata.

I Linkin Park si sono avvicinati a questi professionisti con “Lost” mentre cercavano presentazioni per video musicali.

Naturalmente, i fan sono ansiosi di ascoltare tutta la canzone, in quanto al momento è disponibile solo un breve spezzone di “Lost”. La traccia ricorda incredibilmente i più grandi brani dei Linkin Park di Meteora. Dopotutto, l’album pluripremiato contiene successi come “Numb” e “Breaking the Habit“.

Naturalmente, questo video musicale con stile anime non è il primo realizzato dai Linkin Park. Il gruppo ha pubblicato in passato alcuni di questi video per brani come “Breaking the Habit” e “Points of Authority“. Il primo è stato animato dallo Studio Gonzo diretto da Joe Hahn e supervisionato da Kazuto Nakazawa. Dopo la loro uscita, i video animati sono stati accolti con amore universale, e ora i Linkin Park ricreeranno quella magia con “Lost”. Ricordiamo a tutti gli appassionati sicuramente impazienti che l’inedito dei Linkin Park uscirà venerdì 10 febbraio.