Vinland Saga dopo una lunga assenza ha finalmente rivelato alcuni trailer e informazioni dedicati alla tanto attesa seconda stagione, che come ben sapete è stata prodotta dal tanto acclamato Studio MAPPA.

Nel corso dei mesi il pubblico ha sempre discusso dell’equivalenza della storia di Thorfinn con il film di Robert Eggers “The Northman” e oggi abbiamo anche la conferma da parte del cast di doppiatori della serie anime, che effettivamente conferma la somiglianza della serie con il film in questione.

In base a questo “mito” ormai formatosi intorno a Vinland Saga, la produzione per promuovere la seconda serie ha deciso di pubblicare un video dove appunto il cast del prodotto MAPPA visiona e giudica il trailer di The Northman con protagonista Amleth, che senza ombra di dubbio ha delle similitudini con Vinland Saga.

Nel video dopo una piccola clip iniziale vediamo il cast vocale commentare le scene del trailer del film di Eggers, che se ben circondate è colmo di sequenze e frame ricalcanti gran parte dell’avventura ispirata al classico della drammaturgia inglese “Hamlet” (nome del protagonista del film).

Il cast di Vinland Saga durante il video dona conferma delle equivalenze della serie anime in questione con il film di Robert Eggers, specie per quanto riguarda la trama e l’imput iniziale dove il protagonista compie e comincia un cammino sanguinoso di vendetta iniziato in entrambi i casi con la morte dei rispettivi padri dei due protagonisti.

Vinland Saga: “ufficializzato” il crossover con “The Northman”

Il video continua e finisce così, con i doppiatori della serie che confermano le similitudini e la somiglianza della trama, dei personaggi e delle ambizioni dei protagonisti con la pellicola di Eggers, che ha raccontato una storia di vendetta meravigliosa e incredibile degna delle grandi storie.

Vinland Saga non ha ancora concluso la sua storia, e con lo strepitoso cliffhanger della prima serie il pubblico starà attendendo con ansia questa seconda stagione, che nonostante sia scomparsa per un longevo lasso di tempo alla fine, in un modo o nell’altro sicuramente soddisferà i fan della serie, che una volta per tutte hanno avuto il proseguo della sanguinosa ed evocativa storia.

