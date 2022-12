Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-12-28T14:30:11+01:00 Autori: Hiroki Endo Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 24,00 Brossurato – B/N – Colori Data di pubblicazione: 16/06/2022

Eden Ultimate Edition 1 è anch’essa una bellissima versione, elegante ed efficace proprio come sta avvenendo con le ultime ristampe delle grandi storie comprensive del panorama fumettistico nipponico come Soul Eater, Berserk e via discorrendo.

Hiroki Endo qui ha stilato e messo in scena una storia di fantascienza con dei tratti molto realistici, mettendo al centro il grande e complesso rapporto dell’uomo con la natura, tramite metafore fisiche e astratte davvero ben costruite e altamente riflessive. Ineccepibile anche nella costruzione delle tavole e l’impostazione generale del manga.

Anche se il concetto iniziale non è originale, dato che si parla del rischio estinzione dell’umanità per via di un virus, il tutto è costruito in maniera unica e ogni vignetta, pagina dopo pagina, pone al lettore dialoghi altamente riflessivi e straordinariamente efficaci, visto che non ci troviamo davanti a baloon lunghissimi come si potrebbe pensare.

La filosofia e i concetti riguardanti la natura umana vengono espressi tramite il lato artistico, esaltando gli ambienti devastati e le espressioni profonde e riflessive dei personaggi, che mostrano attraverso i loro occhi tutti i loro sentimenti e la loro emotività in questo mondo drammaticamente devastato.

Un’opera riflessiva dinamicamente “lenta”

Nonostante il lato artistico sia uno dei punti di forza di Eden, la sua vera potenza sta nella narrazione, visto che in ogni pagina il lettore viene posto davanti a dei dubbi esistenziali abbastanza forti, che in un modo o nell’altro sono presenti in noi, data la nostra natura collegata a dei temi purtroppo irremovibili nel nostro animo.

Endo pone al centro della storia anche temi come gli equilibri sociali, i problemi economici e anche politici, trasmettendoli tramite la crescita dei personaggi soprattutto a livello mentale, spiattellando in faccia al pubblico tutte le loro paure e tutte le loro congetture sull’incertezza del mondo, che mai come ora è più pressante che mai.

Come tutte le opere di fantascienza che si rispettino vengono messi al centro delle vicende anche le IA, che col trascorrere del tempo mettono in dubbio la loro natura “fredda”, dato il contrasto che spesso si ha con le emozioni, potenzialmente presenti anche nelle intelligenze artificiali, dato che in un certo senso “emulano” la natura umana.

Eden Ultimate Edition 1, la complessa natura dell’uomo narrata da Hiroki Endo (Recensione)

Eden Ultimate Edition 1 è una storia altamente stratificata e riesce a concentrare numerosi temi profondi appartenenti alla natura umana, insieme al rapporto dell’uomo con tutto quello che lo circonda.

Qui si parla anche dell’autodistruzione dato che in Eden si affronta il tema delle “conseguenze” e delle “reazioni” dovute a delle scelte spesso poco ponderate, offuscate dall’ambizione, il potere e l’egoismo, termini purtroppo sempre attuali quando si tratta di descrivere l’uomo.

Eden si presenta in una nuova e lussuosa edizione quindi, che riesce a trasmettere maggiormente tutta l’arte di Endo, sia artistica che scritturale. Una storia che racconta dell’uomo e delle sue ambizioni, spesso e volentieri sempre più grandi d lui.

Un futuro distopico non troppo lontano dal nostro mette in scena anche gli androidi, cyborg e altri ibridi uomo/macchina, così da inserire nel contesto anche uno degli argomenti più discussi di sempre riguardante la fusione tra carne e macchina.