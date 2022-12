Vinland Saga 2 dopo un periodo abbastanza nascosto ha mostrato alcune delle sue carte, pubblicando online un potente trailer e anche la sinossi ufficiale del primo episodio di questa seconda stagione. Dopo la conclusione della prima stagione nel 2019, ecco che arriva di prepotenza il nuovo progetto MAPPA.

Insieme ad Attack on Titan ecco che arriva anche la seconda stagione di Vinland Saga, una delle storie più struggenti dell’ultimo periodo, che ricalca ovviamente parte delle storie e mitologia vichinga. Come accennato dal titolo tramite Comic Book ammiriamo questo nuovo trailer, che condivide anche l’ending ufficiale della serie:

Il trailer è bello intenso e allo stesso tempo riesce comunque a mostrare le prime sequenze drammatiche e le prime battaglie sulle navi, anticipando una seconda stagione profonda e stratificata. Ci sarà l’avanzare della storia e anche una grossa crescita ed evoluzione da parte dei personaggi.

Insieme a questo trailer, che conferma l’uscita della nuova stagione di Vinland Saga per il 9 gennaio 2023, è stata pubblicata anche la sinossi generale e quella specifica del primo episodio, sempre sul Twitter ufficiale della serie. Nella descrizione del post abbiamo conferma della trasmissione su Netflx e Crunchyroll.

Ep 1 "Slave"

Synopsis & Stills are released!!

VINLAND SAGA SEASON 2

Starting on Netflix, Crunchyroll and other platforms from January 2023!!

December 19, 2022