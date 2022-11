One Piece riesce sempre a equilibrare il tutto e tra lacrime, sangue, sconfitte ed emozioni varie il pubblico ha sempre qualcosa con cui approcciarsi e interessarsi a questo bellissimo mondo ideato da Eiichiro Oda.

Lo stesso è avvenuto con l’ultimo episodio trasmesso e come accennato dal titolo Nico Robin è al centro di questo momento, uno dei più sensibili della saga di Wano insieme a tanti altri ovviamente.

Nell’ultimo episodio trasmesso durante uno scontro importante nel Paese di Wano, Robin ricorda un frammento del suo passato, mostrando al pubblico la sua bellissima risata ormai nascosta da troppo tempo.

Sembra una banalità ma la ragazza fin da bambina non ha mai avuto molti motivi per cui ridere e quindi questa scena visionabile in calce è molto importante per il personaggio e per il pubblico amante di One Piece.

One Piece si concentra su Nico Robin e regala un momento emozionante

Chi è avvezzo alla storia di Robin saprà tutto il suo passato e di certo carpirà l’importanza di questa sequenza discussa in questa sede.

La distruzione di Ohara, il suo passato infantile travagliato e molto altro di certo non potevano donare moventi per donare serenità al personaggio, che a quanto pare ha acquisito una nuova consapevolezza. La guerra per Wano è violenta, devastante, ma regala molti momenti emozionanti e spesso anche tristi.

Nonostante questo di Nico Robin sia un momento dolce della sua vita, di certo la ragazza deve far fronte a dei ricordi dolorosi, che molto probabilmente l’hanno resa la donna che è ora, una delle più forti e ambiziosa di tutta One Piece, insieme alla compagna di ciurma Nami.

Una battaglia violenta ha acceso in Nico Robin un momento importante della sua infanzia, dove poche volta ha riso e molte volte ha pianto e combattuto. Il momento del riscatto è arrivato e la sua importanza nella storia la rende anche un elemento interessante e importante per la risoluzione dei vari enigmi sparsi nel mondo disegnato da Oda.

Voi cosa ne pensate? State amando e seguendo con piacere l’anime e l’evoluzione del personaggio di Nico Robin? Fateci sapere la vostra. Tutto arriva da CB.

Fonte Comic Book – Twitter