Boris 4 intervista video al cast della serie su Disney Plus

Dopo tre stagioni e un film, scritti e diretti da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi italiani questa volta per raccontare il torbido mondo delle piattaforme streaming.

Per l’occasione abbiamo intervistato il cast che torna in grande spolvero – Carolina Crescentini (Corinna) e Pietro Sermonti (Stanis), ora divi e anche produttori, Antonio Catania (Lopez), ora anche delegato di produzione, Luca Amorosino (l’aiuto regista Alfredo), Ninni Bruschetta (Duccio) e quello che è diventato il suo fido assistente Carlo De Ruggieri (Lorenzo), Paolo Calabresi (Biascica), che non è cambiato di una virgola rispetto agli altri e infine Alessandro Tiberi (Alessandro, da stagista a responsabile della piattaforma), quello che è cambiato più di tutti.

Boris 4 intervista video a Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Antonio Catania e Luca Amorosino

Boris 4 intervista video a Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta, Alessandro Tiberi e Carlo De Ruggieri

Ricordiamo che tutti gli 8 episodi di Boris 4 sono disponibili dal 26 ottobre su Disney Plus.