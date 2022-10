Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, un Smartphone per tutti i fan di Goku ma non solo

In occasione dell’uscita al cinema di Dragon Ball Super: Super Hero, realme sta proponendo un’offerta speciale per il GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition al prezzo di €449,00 su Mediaworld e eBay. Noi abbiamo avuto il piacere di poterlo provare e vi possiamo dare un primo parere. Sarà veramente adatto a tutti i fan del manga di Akira Toriyama?

La confezione è come una gioia per qualsiasi fan: ci sono immagini di Freezer e Goku che combattono nella celeberrima saga di Dragon Ball Z e Goku in versione Super Sayan e normale.

Nella confezione troviamo una custodia in TPU per proteggere l’apparecchio da eventuali cadute accidentali, un cavo USB di tipo C con Adattatore di ricarica SuperDart da 80 W e una Graffetta per estrazione della scheda SIM.

Lo smartphone si presenta sulla scocca con i tipici colori della serie animata e cioè quell’arancione e blu che ricordano immediatamente i colori del costume di Goku in quella che è diventata probabilmente una delle serie animate conosciute a livello mondiale.

Avviando il dispositivo ci si imbatte subito in uno sfondo a tema Dragon Ball con Goku che appare con la classica chioma gialla da Super Sayan e da quella nera della versione “essere umano non umano”. Inoltre per tutti gli appassionati sono presenti anche degli sfondi e delle icone personalizzate a tema, realme sembra non aver perso nessun dettaglio a tal proposito.

Dal punto di vista tecnico – realme GT Neo 3T

Dal punto di vista tecnico, questo GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition ha 8 GB di Ram, uno schermo top di gamma per questa fascia di prezzo e presenta un AMOLED E4 OLED FHD+ e refresh a 120 Hz da 6,662 polici (ovviamente è disponibile la funzione always-on display) con funzione biometrica di impronte digitali sullo schermo e monta un Snapdragon 870 5G. Di stock viene fornito con Android 12 e realme UI 3.0.



Inoltre ha di serie una tripla fotocamera di cui quella principale da 64MP, un obiettivo ultra-wide da 19 e quella macro da 4 cm che permette scatti di soggetti molto piccoli . In aggiunta a tutto questo è dotato della modalità Street Photography Mode una delle recenti innovazioni di realme che grazie a una messa a fuoco fissa è adatta per la fotografia di strada con diversi filtri.



Ma una delle caratteristiche migliori è sicuramente il comparto della batteria. Il realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition possiede una batteria da 5000 mAh (senza carica wireless) e con il caricatore SuperDart Charge da 80W è possibile ricaricare il cellullare del 50% in 10 minuti, secondo i comunicati del produttore, anche se a dir la verità nella prova concreta ci mette leggermente di più. Ad ogni modo oltre a una batteria più che buona come capienza che ti permette di arrivare abbondatemente a fine giornata , la possibilità di poter caricare la batteria in pochi minuti magari al bar, al centro commerciale o dal parruchiere la rende praticamente infinita e in questa fascia di prezzo al momento è praticamente un unicum.

Concludendo

realme sembra quindi aver puntato molto sul brand e non ha lasciato nulla al caso. Il punto di forza numero uno di questo Smartphone è sicuramente l’autonomia della batteria, e anche se non è propriamente un battery phone la possibilità di poter ricaricare in poco più di 10 minuti il cellulare in poco più del 50% rende questo apparecchio davvero molto appetibile per coloro i quali lo usano per lavoro, per gioco o per tutte quelle attività vedi il GPS che divorano una mole enorme di energia. Anche il display è davvero particolare e di ottima fattura sempre considerando la fascia di prezzo e al target a cui si rivolve. L’unico punto debole è probabilmente la parte relativa alla fotocamera, questo cellulare non è sicuramente un camera phone, le foto che vengono scattate sono di buona fattura ma ovviamente non possono rivaleggiare con gli scatti di altri smartphone più famosi (ma molto più costosi) di altri marchi.

Considerando quindi anche il prezzo attuale di €449,00 su Mediaworld e eBay, questo realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition è uno dei best buy attualmente disponibili sul mercato considerando il rapporto qualità/prezzo mentre per tutti gli appassionati di Dragon Ball o in generale di manga e anime è veramente un plus da considerare in fase di acquisto di un nuovo dispositivo.

Principali specifiche tecniche

Processore: Snapdragon 870 con 5G



Display: AMOLED con tecnologia E4 a 120Hz

RAM: 8 GB + 5 GB di espansione

Batteria: 5.000 mAh e ricarica SuperDart da 80 W

Fotocamera: Tripla con AI da 64 MP

Dimensioni e peso: Lunghezza: 162,9 mm, Larghezza: 75,8 mm, Spessore: 8,65 mm, Peso ≈ 194,5 g

Contenuto della Confezione