One Piece Odyssey mostra luoghi ed eventi noti all’interno dell’anime!

A proposito di One Piece Odyssey l’account Twitter ufficiale di Bandai Namco ha condiviso il nuovo trailer del prossimo videogioco dedicato al franchise, rivelando non solo la data di uscita ma anche alcune location presenti nella storia riprese dal manga originale.

Luffy e la sua ciurma infatti si ritroveranno sì catapultati in una storia completamente nuova, ma affronterenno anche alcuni eventi legati alla storia originale visitando anche alcuni luoghi ben noti non solo ai protagonisti ma anche agli appassionati. Tramite CB riportiamo la notizia, insieme al canale Twitter ufficiale Bandai che ha concesso la clip:

Join Luffy and the Straw Hat Crew on a journey through the depths of their memories in an odyssey beyond imagination!

Uncover the mysteries of the island of Waford when ONE PIECE ODYSSEY launches on January 13th, 2023. pic.twitter.com/QL8fZmxT5V

