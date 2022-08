I personaggi storici di Vinland Saga, una delle storie più appassionanti degli ultimi anni rispecchiano gran parte della meravigliosa mitologia vichinga. Quando parliamo di produzioni storiche non possiamo non accennare fatti e personaggi storicamente attendibili e in questo caso faremo proprio questo con Vinland Saga: 5 eventi/personaggi storicamente accurati!

Una storia profonda e drammatica deve sempre contenere dei personaggi capace di raccontarla e spesso sono di fantasia, nonostante siano ispirati dal passato. La serie è un ottima mescolanza di tutto questo visto che sfrutta pienamente il background da cui poteva tranquillamente attingere.

Vinland Saga: 5 eventi/personaggi storicamente accurati si pone a titolo informativo, e vuole “completare” la visione del pubblico verso questa storia che attualmente conta 25 volumi (in Giappone) ancora tutti da “elaborare” visto che il finale ancora non ha avuto luogo.

Vinland Saga: 5 elementi storicamente attendibili!

La prima sequenza di battaglia si basa su una vera schermaglia navale Thorfinn, il protagonista si ispira ad una figura reale Thorfinn seguì veramente la rotta di Leif Erickson verso Vinland Sweyn Forkbeard anche si ispira ad un personaggio reale L’intero manga/anime si basa su un background storicamente attendibile

5. L’intero manga/anime si basa su un background storicamente attendibile

Personaggi storici di Vinland Saga

Iniziamo dai motivi per cui la serie si intitola Vinland Saga, andando a spiegare alcune cose inerenti alla produzione ed alla storia su cui si basa. In principio il motivo è stato semplicemente quello riguardante Thorfinn e i suoi amici che vogliono viaggiare verso Vinland, non considerando che il titolo potrebbe ambire a qualcosa di più, come ad esempio narrare la “rotta” verso la stessa Vinland.

Poi, come terzo motivo troviamo semplicemente che il titolo si ispira a dei testi antichi: parliamo della Saga dei Groenlandesi e quella di Erik il Rosso, dove entrambi compongono un testo combinato comunemente chiamato Saga di Vinland. Ecco il motivo centrale.

4. Sweyn Forkbeard si ispira fortemente ad un personaggio storico

Il padre di Canute è la malvagità in persona, ed è considerato un tiranno anche per gli standard vichinghi. La sua sete di potere lo ha condotto alla conquista della maggior parte dell’Inghilterra, sacrificando anche il proprio figlio.

Rispetto alla storia originale il volto muta, dato che Sweyn e Canuto lavorarono insieme per invadere l’Inghilterra, dove il primo lasciò addirittura al figlio il comando di alcune battaglie.

3. Thorfinn seguì veramente la rotta di Leif Erickson verso Vinland

Sebbene storicamente non si conosce alla perfezione il rapporto tra Leif Erickson e Thorfinn è chiaro che storicamente il protagonista della serie decise di seguire realmente la strada verso Vinland. Leif era realmente il mentore, il maestro saggio che conosciamo nell’anime.

Ovviamente il tutto viene sempre rielaborato, visto che nonostante l’esattezza storica l’autore vuole sempre aggiungere del suo, visto che la narrazione deve seguire sempre un filo logico senza mai spezzarlo per seguire le scritture antiche.

Come se non bastasse in quell’epoca non esistevano molte testimonianze scritte, quindi anche quello che sembra attendibile potrebbe non esserlo ed è spesso tutto rielaborato in una chiave diversa.

2. Thorfinn, il protagonista si ispira ad una figura reale

Se siete arrivati fin qui, ovviamente avrete già capito che personaggi storici Vinland Saga sono fortemente ispirati alla mitologia norrena, senza dubbio.

Thorfinn all’interno dell’anime e del manga si presenta come un ragazzo che ambisce a diventare forte come il padre. Successivamente alla sua morte però, il ragazzino diventa uomo grazie alla sua drammatica vita fatta di stenti e sacrifici disumani.

Si allena duramente per far parte dell’equipaggio di Askeladd, sperando un giorno di raggiungere un livello di abilità tale da poter compiere la sua vendetta. Qui storicamente abbiamo qualcosa di completamente diverso.

Il personaggio è comunque basato su Thorfinn Karlsefni, un esploratore più che guerriero. Quest’ultimo segue la rotta di Leif Erikson verso il Vinland, o per semplificare il Nord America, per stabilire un insediamento vichingo.

1. La prima sequenza di battaglia si basa su una vera schermaglia navale

Personaggi storici di Vinland Saga

La figura che aveva introdotto Thorfinn alla strada della violenza e della vendetta era Askeladd, mentre Thors fu colui che spinse il ragazzo a risolvere delle situazioni usando anche il cervello, evitando spargimenti di sangue e ulteriori danni a tutta l’umanità.

Thors Snorresson (protagonista della prima sequenza di battaglia ndr) era uno dei migliori guerrieri che l’Islanda, la Groenlandia, l’Inghilterra e persino la Danimarca avesse mai visto, per via delle sue incredibili e complete abilità di combattente. Aveva velocemente “scalato” la ripida cime dei Jomsvikings, finché non decise di essersi completamente stancato della guerra e delle battaglie disastrose.

I personaggi storici di Vinland Saga compiono molte imprese straordinarie e molte ovviamente sono di fantasia. Questo non toglie la veridicità di alcune cose, come quelle descritte in questo articolo ad esempio, dove spesso, la rielaborazione di alcune cose può portare a storie e personaggi davvero carismatici e rilevanti, oltre che “romantici”.

La storia così come accaduto anche con la serie Vikings si basa su fatti realmente accaduti, sfruttando il tutto al massimo creando sempre e comunque un racconto unico con dei personaggi unici.