Splendor Duel: ecco il Gioco da Tavolo in arrivo a novembre 2022!

Splendor di Marc André è stato il primo gioco da tavolo pubblicato da SPACE Cowboys durante il 2014. Nel corso del 2022 ha vinto numerosi premi e ricevuto diverse nomination, ed è oggi uno dei giochi più venduti dello studio.

Bruno Cathala (7 Wonders Duel, Mr. Jack, Kingdomino, solo per citarne alcuni) ha ideato Splendor Duel insieme a Marc André, mentre Davide Tosello ha realizzato le illustrazioni. Splendor Duel sarà disponibile a novembre 2022 nella gamma a 2 giocatori di SPACE Cowboys.

Si tratta di un gioco da tavolo spiccato e innovativo ambientato nell’universo di Splendor e offre regole, tattiche ed esperienza diverse dal suo predecessore. I giocatori riconosceranno alcuni degli aspetti chiave di Splendor: il tema dei gioielli rinascimentali, i componenti di alta qualità e le meccaniche di acquisizione di carte e gettoni, che aumentano il prestigio personale e le possibilità di acquisto.

Tuttavia, Splendor Duel si basa su regole completamente nuove e offre contenuti di gioco unici: un tabellone comune, pergamene Privilegio e carte Reale. Inoltre, anche se i famosi gettoni raffigurano ancora le gemme, sono ora in formato più compatto e si sono aggiunte le perle, una nuova risorsa. E, ultimo ma non meno importante, le carte hanno molteplici caratteristiche e varie abilità che attiveranno round aggiuntivi, gettoni bonus, ecc. per arrivare a soddisfare una delle tre condizioni di vittoria.

“Affrontate la vostra gilda rivale in una corsa alla vittoria. Prendete gettoni Gemma e gettoni Perla dal tabellone e ottenete favori reali e prestigio!”

Splendor Duel è pensato per una vasta gamma di giocatori: i fan di Splendor che vogliono scoprire le nuove regole e provare nuove tattiche, e i fan del gioco a 2 giocatori, che potranno sperimentare uno spietato duello in meno di 30 minuti.

Splendor Duel sarà presente in anteprima, in una versione giocabile, a Essen, dal 6 al 9 ottobre 2022. Successivamente, Asmodee lo distribuirà nella maggior parte dei paesi a partire da novembre 2022.

Splendor Duel – Ecco alcune info: