Titolo originale: Card Captor Sakura The Movie / Gekijōban Kādokyaputā Sakura
Diretto da: Morio Asaka

L’accordo tra Eagle Pictures e Yamato Video inizia a dare i propri frutti e il primo risultato è l’uscita di Card Captor Sakura The Movie in una prestigiosa edizione da collezione combo DVD e blu-ray. Speriamo che l’occasione sia propizia per far sì che vengano pubblicate anche le due stagioni della serie animata, da noi mai arrivate in home video ma al momento disponibili su Netflix. Intanto scopriamo di più sull’edizione home video di Card Captor Sakura The Movie.

Card Captor Sakura The Movie di Morio Asaka e Terry Klassen, si posiziona tra la prima e la seconda stagione della serie anime, ed è il primo film con protagonista la vivace Sakura alle prese con le carte magiche create dal potente stregone Clow Reed, edito in un’imperdibile edizione combo (con all’interno sia il formato DVD che Blu-ray) corredata da un booklet e una card da collezione numerata.

Protagonista del film Sakura Kinomoto, una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito: recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate, che da leone diviene Kero-chan, un simpatico animaletto che accompagna Sakura nelle sue avventure, e Tomoyo, la sua migliore amica nonché creatrice dei vestiti e dei video su di lei per documentare le sue gesta. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il mondo intero alla rovina…

Nel film, in occasione delle vacanze invernali, Sakura, insieme a Kero-chan, Tomoyo, al fratellone Touya e al suo migliore amico Yukito, si reca a Hong Kong, andando per la prima volta all’estero, grazie ad una fortunata estrazione ad una lotteria. Forse non così fortunata, dato che la magia – soprattutto se potente come quella di Clow Reed – riesce sempre a metterci lo zampino. Infatti appena arrivati in città, strani fenomeni cominciano a verificarsi, mentre una misteriosa donna in sogno appare a Sakura fin da prima della partenza e dell’estrazione. Acqua e nastri che la avvolgono sono le caratteristiche principali del sogno, mentre la donna misteriosa potrebbe arrivare dal passato di Clow Reed in prima persona.

Il film continua le dinamiche – in parte bambinesche – della serie anime, condendole con quella magia e quei colori tipici dello stile delle Clamp (le autrici del manga). Soprattutto il “gioco delle coppie” in atto e l’adorazione che Tomoyo prova nei confronti dell’amica, così come quella di Sakura nei confronti di Yukito e di Li nei confronti di Sakura e di quest’ultimo, senza dimenticare quella di MeiLing per Li.

Il film permette ai fan di incontrare la famiglia Li ShaoLang e di sua cugina MeiLing, che Sakura e il gruppo ritrovano fortuitamente per aiutarli. La carta protagonista di questo film è quella della Freccia, The Arrow. Vengono infatti introdotti sua madre, IeLang, e le sue quattro sorelle, Fudie Li, Xuehua Li, Huanglian Li, Feimei Li. IeLang è una maga e conferma le capacità magiche presenti in Li, altro custode delle carte di Clow come abbiamo imparato a scoprire nella serie anime.

L’edizione home video di Eagle Pictures e Yamato Video di Card Captor Sakura The Movie è completa dal punto di vista estetico, perché offre in un colpo solo sia la versione DVD che Blu-ray del film oltre a un bel libretto illustrativo con il making of, foto e dietro le quinte, e una card da collezione numerata. Meno dal punto di vista contenutistico perché gli extra sono solamente trailer e spot tv del film. Da avere per i fan della catturacarte più famosa degli anime!