Aquaman: Speciale 80° Anniversario | Recensione

Tobia Brunello 2022-06-29T14:30:41+02:00 Autori: Jeff Parker, Geoff Johns, Dan Jurgens, Paul Pellettier, Steve Epting, e altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 18,00 Cartonato a colori 18.3×27.7 – 112 pagine Data di pubblicazione: 12/05/2022

Nato nel 1941 sulle pagine di More Fun Comics #73, Aquaman ha festeggiato il suo 80° anniversario l’anno scorso negli Stati Uniti con un’albo speciale di 100 pagine, che Panini propone un anno dopo, in continuity con gli eventi delle serie regolari, in un prestigioso volumetto cartonato.

In 112 pagine (sono incluse anche tutte le copertine variant, comprese quelle che celebrano ogni decade di vita editoriale) sono raccolte 11 storie che celebrano l’80° anniversario di Aquaman ripercorrendo alcuni momenti chiave della storia dell’eroe e centrando i riflettori su alcuni dei personaggi di contorno.

I nomi coinvolti sono moltissimi, e rappresentano sia il passato che il futuro di Arthur Curry. Troviamo infatti anche nomi che hanno scritto pagine importanti della storia del re di Atlantide come Jeff Parker e Geoff Johns, sceneggiatori della serie New 52 tra il 2011 e il 2015 , che affiancati rispettivamente da Evan “Doc” Shaner e Paul Pellettier aprono il volume con due storie storie brevi, una dedicata ad Arthur Curry tra presente e passato e una dedicata a Jackson Hyde e al suo difficile rapporto con il padre David, alias Black Manta.

Michael Moreci e Pop Mahn mettono Aquaman e Tempest (Garth, l’ex Acqualad) di fronte ai miti arturiani, mentre Stephanie Williams e Hendry Prasetya fanno incontrare l’Acquaman della miniserie del 1986 (con il costume “mimetico”) con il mitico re di Atlantide Arion in un breve viaggio temporale.

Con Shawn Aldridge e Tom Derenick facciamo un tuffo negli anni ‘60, con il grottesco Aquabeast (una sorta di doppelganger ipertrofico dell’eroe, apparso in una storia degli storici autori del personaggio Bob Haney e Nick Cardy) che torna dagli abissi per scontrarsi con Aquaman e Aqualad per conquistare la bella Mera (la quale ha qualcosa da ridire in proposito…), mentre Marguerite Bennet e Trung Le Nguyen firmano una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in cui Arthur e Mera affrontano le Ondine del Reno.

Cavan Scott e Scot Eaton mettono in scena una vicenda che coinvolge Atlantide, i Trench e fa riflettere Aquaman sulle sue origini, Dan Watters e Miguel Mendonça ambientano un confronto tra Aquaman e il fratello Orm, Ocean Master, nel bel mezzo di una tempesta, mentre Dan Jurgens e Steve Epting tornano ai tempi degli intrighi politici tra Atlantide e la nazione di Cerdia, come ai tempi della loro gestione della serie nel 2000.

Per quanto riguarda il futuro, Brandon Thomas e Diego Olortegui firmano una storia con tutta la famiglia Curry (Arthur, Mera e Andy) e Jackson Hyde che rimanda alla mini Aquaman: Becoming, che vede il figlio di Black Manta crescere nel suo ruolo di secondo Aquaman. Il padre invece è protagonista di una storia di Chuck Brown e Valentine De Landro che funge da prologo a Black Manta: Assassini del Mare, che la Panini ha già annunciato in uscita ad agosto.

Un bell’excursus che permette di conoscere vari lati di un personaggio che è stato molto bistrattato nei decenni e il rapporto con il suo nutrito cast di comprimari. Un po’ dispersivo, forse, e qualche spiegazione in più riguardo ai vari salti temporali avrebbe permesso al lettore meno esperto della storia di Aquaman di orientarsi meglio e capire a cosa si riferiscono i vari omaggi.

Inoltre un po’ più di attenzione riguardo alla storia più remota del personaggio e maggiore varietà di stili grafici avrebbe esaltato maggiormente questo 80° anniversario di Aquaman: a parte Trung Le Nguyen che ha uno stile del tutto particolare, tutti gli altri autori non si discostano dal loro stile abituale. Adatto quando effettivamente omaggiano storie del loro periodo (come nel caso di Epting o Pellettier), ma per il resto gli omaggi si limitano ai costumi indossati dai personaggi, filtrati attraverso un tratto moderno “standard”.