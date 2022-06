My Hero Academia: svelata la data di lancio dei due OVA

My Hero Academia è uno dei manga di successo serializzati sulla rivista di shueisha. Gli appassionati che seguono le vicende di Izuku Midoriya vanno oltre il Giappone e al momento la serie di Horikoshi li accompagna nell’arco narrativo finale.

Proprio negli ultimi capitoli pare che la lotta contro One for All stia prendendo una piega diversa ma è ancora prematuro.

Tuttavia gli eroi stanno affrontando il nemico con tutte le loro forze e stanno riuscendo a scovare i punti deboli del nemico.

Riguardo la serie animata, farà il suo ritorno su Crunchyroll quest’autunno con la sesta stagione ma gli appassionati saranno occupati a guardare due episodi speciali in arrivo quest’estate.

Sono due episodi OVA che prepareranno i fan all’arrivo della nuova stagione che adatterà uno degli archi più intensi del manga. Con OVA si intendono video di animazione originale.

Si tratta di film e serie animate giapponesi realizzati appositamente per il rilascio in formati home video senza precedenti proiezioni in televisione o nei cinema.

In un recente aggiornamento condiviso dall’insider AIR_news01, scopriamo che i due nuovi episodi speciali saranno trasmessi nel resto del mondo a partire dal primo agosto di quest’anno.

Di seguito ne riportiamo la notizia:

Both My Hero Academia season 5 OVAs ("Hero League Baseball" & "Laugh! As if you are in Hell") begin streaming worldwide on August 1.

Stage greeting event where this was announced (@ 17:25):https://t.co/xenQMcKqMF pic.twitter.com/4tHyyJuao6

— A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) June 19, 2022